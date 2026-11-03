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Sivas trafiğine nefes olacak cumhuriyet bulvarı hastane ulaşımını kolaylaştıracak

Sivas Belediyesi, bin 71 yataklı üniversite hastanesi için 25 metre genişliğinde ve yaklaşık 5,5 km uzunluğunda bir cumhuriyet bulvarı inşa ediyor; maliyeti yaklaşık 700 milyon TL.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sivas trafiğine nefes olacak cumhuriyet bulvarı hastane ulaşımını kolaylaştıracak

Sivas'ta hastane çevresine yeni ulaşım hattı yapılıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde inşa çalışmaları süren bin 71 yataklı yeni hastanenin hizmete girmesiyle şehir içi trafik yükünü azaltmak amacıyla alternatif bir yol güzergâhı oluşturuldu. Sivas Belediyesi kaynaklarıyla yürütülen projede, hastanenin önünden başlayıp Kayseri Caddesi'ne kadar uzanan yeni bir bulvar inşa ediliyor.

Projenin özellikleri:

Belediye ekiplerinin başlattığı çalışmayla oluşturulan güzergâh, 25 metre genişliğinde planlanan bir bulvar hattı olarak tasarlandı. Yolun toplam uzunluğunun, yapılacak ek bağlantılarla birlikte yaklaşık 5 buçuk kilometre olması öngörülüyor. Söz konusu yol, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kayseri Caddesi'nde yaptığı üst geçide bağlanacak şekilde projelendirildi ve bulvara Cumhuriyet Bulvarı adı verildi.

Projenin maliyeti belediye kaynaklarıyla karşılanacak; yetkililer yol için yaklaşık 700 milyon TL harcanacağını bildiriyor. Yeni güzergâh, hastanenin açılmasıyla birlikte hasta ve hasta yakınlarının ulaşımını hızlandırmayı ve şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu hafifletmeyi hedefliyor.

Belediye başkanının açıklaması:

Dr. Adem Uzun, alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek şunları söyledi: "Şu an itibariyle üniversite hastanesi yolumuzdayız. Bu yol; üniversite hastanemizin olduğu bölgeden başlıyor, üst kısmından devam ediyor. 25 metre genişliğindeki bu yol, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kayseri Caddesi’nde yaptığı üst geçide bağlanacak olan bir yol. Burası yaklaşık 3 bin metrelik bir alan. Yapacağımız diğer yol ile birlikte 5 buçuk kilometrelik bir yol olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu sene çalışmalara başladık, inşallah gelecek sene tamamlayacağız. Burayı yaklaşık 700 milyon TL maliyet ile belediyemiz imkanlarıyla yapacağız. Üniversite hastanesi açıldığı zaman hemşehrilerimizin hızlı şekilde ulaşımını sağlamış olacağız. İsmini de Cumhuriyet Bulvarı koyduk. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun".

Belediye yetkilileri projenin hizmete açılma hedefi olarak 2027'yi işaret ederken, başkanın beyanında proje takvimi için daha erken bir tamamlanma umudu da yer aldı. Bu iki ifade, projenin aşamalarına göre revize edilebilecek sürelerle ilgili bir esneklik olduğunu gösteriyor.

Yeni bulvarın tamamlanmasıyla birlikte, hastane bölgesine erişimin kolaylaşması, acil ulaşım sürelerinin kısalması ve şehir içi ana arterlerdeki yükün hafiflemesi bekleniyor. Proje hem trafik yönetimi hem de sağlık hizmetlerine erişim açısından kentin öncelikli yatırımları arasında yer alıyor.

SİVAS&#039;TA İNŞA ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN BİN 71 YATAKLI HASTANE İÇİN YENİ YOL AÇILDI.

SİVAS'TA İNŞA ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN BİN 71 YATAKLI HASTANE İÇİN YENİ YOL AÇILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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