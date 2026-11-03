Jandarmanın haftalık denetimi: Afyonkarahisar'da 66 aranan kişi gözaltına alındı

Jandarma ekiplerinin operasyonu Afyonkarahisar'da sonuç verdi

Afyonkarahisar'da son bir hafta içinde jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, yol kontrol ve devriye çalışmaları sırasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik işlemler yapıldı.

Operasyon detayları:

Yol kontrol ve devriye çalışmaları sırasında toplam 66 kişi çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlandı.

Adli süreç:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şahıslardan 14 kişi, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer gözaltı ve adli takip süreçleri yetkili mercilerce yürütülmektedir.

AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 66 KİŞİ YAKALANIRKEN, ŞAHISLARDAN 14’Ü SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMELER TARAFINDAN TUTUKLANDI.