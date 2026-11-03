Zeytin bereketi yağ fiyatlarını 3 yıl öncesine geriletti

mücadeleden sofraya zeytinin yolculuğu:

Mersin, Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olarak bu yıl zeytin hasadında yoğun bir döneme girdi. UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ilan edilen zeytin ve zeytinyağı, kentte sıfır rakımdan 800 rakıma kadar uzanan farklı kesimlerde yetişen ağaçlardan toplanıyor. Toplanan meyveler elekten geçirilip yağ fabrikalarına gönderiliyor; burada kazanlara aktarılıp aspiratörden geçirilip yıkanıyor, kırıcıdan geçtikten sonra yaklaşık 2 saatlik işlemin ardından zeytinyağına dönüşüyor.

üretim sahası ve bölgesel dağılım:

Mersin’de ağaç yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Mut olarak öne çıkıyor; Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de çok sayıda çiftçi hem ev tüketimi hem de ekonomik gelir amacıyla zeytin yetiştiriyor. Bu yıl hava koşullarının ve verimin elverişli gitmesiyle bölgede rekolte yükseldi, bazı bahçelerde yıldan yıla fark hissedilir düzeyde azalmadı.

arz artışı fiyatlara nasıl yansıdı:

Artan üretim ve geçen yıldan kalan stokların varlığı, piyasada fiyatların aşağı gelmesine neden oldu. Sektör kaynaklarına göre zeytinyağı litre satış fiyatı bu sezon yaklaşık 200 TL civarında seyrediyor; bu seviye, piyasada üç yıl öncesine yakın bir konum olarak değerlendiriliyor. İşletmelerin de talebe göre paketleme ve satış stratejilerini değiştirdiği gözleniyor.

Erdemli ilçesindeki zeytinyağı fabrikası işletmecisi İsmail Öztürk süreci şöyle anlattı: "Hasatla beraber çiftçilerimiz ürünlerini getiriyor biz de burada işlemeye başlarız. Zeytinlerimiz yıkandıktan sonra makinelerimize girer. Makinelerimizde kırıcılara beraber zeytini bir süre yoğururuz. Bu yoğurma işlemiyle yağ ve suyunu ayırıp müşterilerimize yağlarını teslim ederiz. Zeytin hasadı bu sene inanılmaz bir rekolteyle başladı. Bizde yoğun bir şekilde üretimimize başladık."

Öztürk ayrıca fiyat baskısına dair şunları kaydetti: "Stoklarda çok fazla zeytinyağı olmasından dolayı şu an herkesin fiyatları düşmeye başladı. Bu sene bütün millet zeytinyağı yiyecek. Bütün halkımız zeytinyağı yemesi için biz de tesis de 5 litrelik petlerde bin liraya satışa sunduk." Bu açıklama, ambalaj boyutları ve perakende stratejilerinin arz fazlasına karşı bir yanıt olduğunu gösteriyor.

Çiftçiler de verimin memnun edici olduğunu belirtiyor. Bahçesindeki ağaçlardan toplayıp yağını alan Fatma Meydan, "Bütün yemeklerde zeytinyağı kullanıyorum, bu sene hasat çok iyi oldu" derken, bölgeden ürün getiren Yusuf Aslan ise "Hava şartları bereketli geçti bu sene. Yağmur çok ve güzel yağdı. Bu bölge genelde sulu zeytin olduğu için... Çok nadir az tuttuğu olur. Yağ da çıkarsa bizim için en iyisi o" ifadelerini kullandı. Diğer çiftçiler Mehmet Şahin ve Ümmü Soydan da ürünün toplanıp işleneceğini, bu yıl bereket olduğunu dile getirdi.

Genel tablo, bu yıl yüksek rekoltenin tüketiciye daha düşük fiyat olarak yansıdığı; ancak piyasadaki dengenin, yıl içindeki talep değişimleri ve stok yönetimine bağlı olarak dalgalanabileceğini gösteriyor. Üreticiler ve işletmeler hasat sürecini yoğun tutarken, tüketiciler daha erişilebilir fiyatlarla zeytinyağına ulaşma imkanı buluyor.

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN YERLERDEN MERSİN'DE, DÜNYA MUTFAĞININ ÖNEMLİ BİR ÜRÜNÜ OLAN UNESCO TARAFINDAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS İLAN EDİLEN ZEYTİN YAĞININ ZAHMETLİ YOLCULUĞU BAŞLADI.