Sigortacılık büyümesini sürdürüyor: üçüncü çeyrekte sağlam bilanço

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2026 yılının üçüncü çeyreğini de güçlü finansallarla kapattı. Sektörün tüm temel göstergeleri olumlu seyir izlerken, hem risk teminatı sağlama hem de uzun vadeli tasarruf mobilizasyonu işlevleri öne çıkıyor.

temel finansal göstergeler:

2026 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre sektörün toplam prim üretimi 1,1 trilyon lira seviyesini aştı. Aktif toplamı ise 4,7 trilyon lirayi geçerken, sektörün özkaynağı 600 milyar lira civarında gerçekleşti. Bu yapıyla birlikte özkaynak karlılığı da yüzde 40 seviyelerinde seyrini korudu; bu performans sektörün istikrarlı büyüme ve sermaye dayanıklılığını işaret ediyor.

Bireysel emeklilik sistemi (BES) da büyüme trendini sürdürdü. Ekim sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 18,3 milyone ulaşırken, BES portföy büyüklüğü 2,5 trilyon liranin üzerine çıktı. Devlet katkısı uygulamaları ve sıkı gözetim mekanizmaları sistem güvenine katkı sağlıyor.

kurumun değerlendirmesi ve denetim adımları:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıklamasında, son üç yıldır uygulanan "finansal dayanıklılık ve piyasa disiplini programı" kapsamında alınan tedbirlerin sermaye yeterliliğinde önemli iyileşme sağladığını belirtti. Kuruma göre sektörün sermaye yeterlilik seviyesi yüzde 200'leri aşarak yeni zirvelere ulaştı ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings de Eylül ayında sektör değerlendirme notunu iyileştirdi.

Kurum ayrıca, Eylül ayından bu yana sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak sektör genelinde gözetim taramaları gerçekleştirdiğini, tespit edilen bulgular neticesinde iki şirketin kapsamlı denetime alındığını bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, iki şirket hariç sektör genelindeki söz konusu risklerin sektör aktif büyüklüğünün on binde birinin altında kaldığı tespit edildi.

Kurum, bu sonuçlarda uygulanan program tedbirleri ile riskli finansal kuruluşların sektöre girişine izin verilmemesinin etkili olduğunu; sigorta ve emeklilik şirketlerinin uyumunun da sektörü sermaye piyasalarındaki dalgalanmalardan uzak tutmada belirleyici olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, sektörün hem bireysel hem kurumsal düzeyde teminat sağlama kapasitesi ile makroekonomik istikrara olan katkısının devam ettiği değerlendiriliyor.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ (TSB) BAŞKANI AHMET YAŞAR