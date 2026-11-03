Zeytinburnu'nda motosikletli şüpheliler park halindeki kamyonete ateş açtı

Zeytinburnu'da gece yarısı silahlı saldırı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde park halindeki bir kamyonete yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak üzerinde, gece saat 03.00 civarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre motosikletle sokağa gelen iki şüpheli, park halindeki kamyonete kısa süreli takip sonrası ateş açıp olay yerinden motosikletle uzaklaştı. Sabah kamyonet sahibi Engin Yalçınkaya aracın yanına geldiğinde camlarda kırıklar ve kaporta üzerinde mermi izleri gördü ve durumu polise bildirdi.

Mağdurun ifadesi ve ihbar:

Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini belirterek karakolda şikâyetçi oldu. Olayla ilgili olarak polis ve olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Görüntüler ve soruşturma:

Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletli iki kişinin araca ateş ettikten sonra uzaklaştıkları anlar net biçimde görülüyor. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı; soruşturma devam ediyor.

Olayda bildirilen tüm tarih, yer ve isimler korunarak kamuoyuna aktarılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden ek açıklama bekleniyor.

ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ 2 ŞÜPHELİ, PARK HALİNDEKİ KAMYONETE SİLAHLA ATEŞ AÇARAK KAÇTI. SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.