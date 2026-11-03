İvesi koyunlarında elit sürü hedefi: Bitlis'te genetik ıslah çalışması başladı

Bitlis Ahlat'ta saha uygulaması başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Cihan Timrus'a ait ivesi koyun işletmesi, bölgedeki küçükbaş hayvancılık potansiyelini artırmayı hedefleyen bilimsel bir projeye ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında Şanlıurfa'daki TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nden getirilen ivesi ırkı damızlık koçlar, Oltuyazı köyündeki sürüye dahil edildi ve çiftleşme süreci başlatıldı.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Bitlis Eren Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Cercis Atahan Atli ile küçükbaş hayvan yetiştiricisi Cihan Timrus iş birliğinde yürütülen çalışma, toplam 24 aylık planla sürüde genetik ıslah gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Projenin öncelikli hedefleri arasında et ve süt veriminin artırılması, ikizlik oranının yükseltilmesi ve genetik açıdan üstün hayvanların belirlenerek elde edilen kuzuların damızlık olarak değerlendirilmesi bulunuyor.

İşletmede oluşturulacak elit sürü ile hem yerel adaptasyon korunacak hem de üretim özellikleri geliştirilerek bölge hayvancılığına katkı sağlanması planlanıyor.

Bilimsel yöntem ve beklenen kazanımlar:

Atli, projede geleneksel seleksiyon yöntemlerinin yanı sıra modern moleküler genetik tekniklerinin kullanılacağını belirtiyor. Projede, ekonomik özelliklerle ilişkili genetik belirteçlere dayanan İşaretleyici Destekli Seleksiyon (Marker Assisted Selection - MAS) yöntemi uygulanacak ve böylece üstün hayvanlar erken dönemde tespit edilebilecek.

Atli ayrıca, "Burada özellikle işletmemizin genetik ilerlemesini artırmak amacıyla bilimsel bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Hayvanlarımız üzerinde yaklaşık 5 yıldır doğal seleksiyon yoluyla seçilim çalışmaları yürütülüyor. Hayvanlarımızın bölgeye adaptasyonu tamamlanmış durumda. Şimdi ise genetik belirteçler ve işaretleyici destekli seleksiyon yöntemiyle araştırmalar yaparak daha iyi ve elit bir sürü oluşturmayı hedefliyoruz. Et ve süt verimini, ayrıca ikizlik oranını artırmayı amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz kuzuları da damızlık olarak kullanmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda çalışmamıza başladık. Projenin bölge hayvancılığına ve Bitlis’e hayırlı olmasını temenni ediyorum," dedi.

Proje, işletmedeki genetik gelişimi hızlandırmayı, verimliliği artırmayı ve bölge üreticilerine örnek olacak bir elit sürü modelinin oluşturulmasını hedefliyor.

Yetiştiricinin perspektifi:

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Cihan Timrus ise sürünün özel ve elit olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Yanımızdaki sürü özel ve elit bir sürü. Bu sürünün tamamını elden geçirerek yeni bir sürü oluşturduk. Koçlarımızı Ceylanpınar TİGEM’den getirerek işletmemize kattık. Amacımız burada kan tazelemek ve iyi bir sürü oluşturmak. Hazırladığımız projeyle süt verimini, ikizlik oranını ve et verimini artırmayı hedefliyoruz. Projemizde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ülkemiz hayvancılığı için elimizden gelenin en iyisini yapmak adına çaba sarf edeceğiz."

Çalışma, hem saha uygulamaları hem de laboratuvar destekli genetik analizlerle ilerleyecek; elde edilen sonuçlar bölge üreticilerine uygulanabilir modeller sunmayı amaçlıyor. Projenin 24 aylık süreci sonunda bölgede genetik yönden güçlendirilmiş, verim ve ikizlik oranı yüksek bir elit sürü oluşturulması hedefleniyor.

Bitlis'te ivesi koyunları için genetik ıslah projesi başlatıldı