Mahkeme ara kararında beş sanık serbest bırakıldı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde 7 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin davada ara kararını açıkladı. Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındıktan sonra mahkeme, 5 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık Onur Çelik, olaydan yaklaşık 3 hafta önce tutuklu sanıklardan Murat İmrak ile görüştüğünü belirterek, 'Olay günü Pendik sahile gittik, kahvaltı yaptık. Silahlar aracın içindeydi. Ben araçtan indim, bagajdan tüfeğimi aldım. Anayasa ile polisle, devlet ile hiçbir sorunum yok' dedi.

Murat İmrak ise olaya ilişkin suçlamaları reddederek, 'Ben olaya karşı çıktım. Buna rağmen arkadaşlarımın beni bu olayın içerisine katmak için uğraştılar. Arkadaşlarımın ikna olmadıklarını bilseydim ben ihbarda bulunurdum' şeklinde savunma yaptı. Duruşmada ayrıca Cansel Çelik, Erdoğan Alaca ve Mahmut Aydoğdu da söz alarak kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

mahkemenin kararı ve iddianamedeki talepler:

Ara karar doğrultusunda tahliye edilenler arasında Cansel Çelik, Volkan Yıldız, Mehmet Akçay, Özgür Batuk ve Muhammet Ali Kumral bulunuyor. Diğer 9 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırıda 3 polis memurunun yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü belirtiliyor. Savcılık, 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İsrail Başkonsolosluğu önündeki saldırı davasında 5 sanık tahliye edildi