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Deneme tütünü ilçenin geçim kaynağına dönüştü

Pazaryeri'nde deneme amaçlı ekilen tütün olumlu sonuç verdi; üretim 10 dönümden yaklaşık 40 dönüme çıktı ve çiftçilere yeni gelir kaynağı sağladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Deneme tütünü ilçenin geçim kaynağına dönüştü

Pazaryeri'nde üretim genişliyor:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl deneme amaçlı 10 dönüm alanda ekilen tütün, alınan olumlu sonuçların ardından bu yıl yaklaşık 40 dönüm alanda hasat edilmeye başlandı. Uygulama, ilçede tarımsal üretimde çeşitliliğin artmasına ve çiftçilere alternatif bir gelir kapısı açılmasına katkı sağladı.

ziraat odasının değerlendirmesi:

Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, tütün üretiminin yeniden gündeme gelmesinin bölge tarımı için önemine dikkat çekti. Duman, çiftçilerin yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı kalmaması gerektiğini, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun farklı ürünlerin değerlendirilmesinin tarımsal çeşitliliği güçlendireceğini vurguladı.

çiftçi gelirine ve uygulama kolaylığına dair bilgiler:

Duman, tütün ekiminin pratik yönleri ve potansiyel gelir hakkında bilgi verdi. Buna göre bir buçuk dönüme 2 bin kök tütün ekilebiliyor; "Bu bir buçuk dönüm 3 dönüme tekabül ederse 4-5 bin kök oluyor" şeklinde ifade edilen hesapla, söz konusu miktarın ortalama 200 ile 250 bin arası bir kazanç sağlayabileceği belirtildi. Duman ayrıca tütünün nadir bakım gerektirdiğini, kurutma için çiftçilerin tarlalarında uygun alanlarda işlemi gerçekleştirebildiğini söyleyerek uygulamanın pratikliğine işaret etti.

Projeyle elde edilen sonuçlar, Pazaryeri'de tarımsal çeşitliliği artırma ve üreticilere alternatif seçenekler sunma açısından önemli görülüyor; yerel yetkililer, benzer denemelerin diğer üreticilere de örnek olmasını bekliyor.

PAZARYERİ İLÇESİNDE DENEME AMACIYLA 10 DÖNÜM ARAZİDE EKİMİ YAPILAN VE OLUMLU SONUÇ ALINAN TÜTÜNDE...

PAZARYERİ İLÇESİNDE DENEME AMACIYLA 10 DÖNÜM ARAZİDE EKİMİ YAPILAN VE OLUMLU SONUÇ ALINAN TÜTÜNDE, BU YIL YAKLAŞIK 40 DÖNÜM ALANDA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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