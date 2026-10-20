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Benzinde indirimle litre fiyatı 4,30 lira düştü

Bugünden itibaren benzinin litre satış fiyatına 4 lira 30 kuruş indirildi; İstanbul 79,50, Ankara 80,50 ve İzmir 80,80 lira seviyesine geriledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Benzinde indirimle litre fiyatı 4,30 lira düştü

Benzinde indirimle litre fiyatı 4,30 lira düştü

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı.

indirim sonrası illerdeki fiyatlar:

Yapılan düzenleme ile benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 79,50 lira, Ankara'da 80,50 lira ve İzmir'de 80,80 lira seviyelerine geriledi.

dağıtım firmalarının belirlediği farklılıklar:

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve piyasa serbestisi nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Bu nedenle aynı il içinde bile pompa fiyatlarında şirket bazında farklılıklar görülebiliyor.

BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINDA 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI

BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINDA 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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