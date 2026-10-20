Benzinde indirimle litre fiyatı 4,30 lira düştü

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı.

indirim sonrası illerdeki fiyatlar:

Yapılan düzenleme ile benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 79,50 lira, Ankara'da 80,50 lira ve İzmir'de 80,80 lira seviyelerine geriledi.

dağıtım firmalarının belirlediği farklılıklar:

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve piyasa serbestisi nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Bu nedenle aynı il içinde bile pompa fiyatlarında şirket bazında farklılıklar görülebiliyor.

BENZİNİN LİTRE SATIŞ FİYATINDA 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI