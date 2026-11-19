İstanbul Gelişim Üniversitesi COP31'de

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi, 10 akademisyeniyle iklim müzakerelerini yerinde takip ediyor ve üniversitenin sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası platformlarda aktarıyor.

Katılım ve temsil:

Üniversite, Türkiye Pavilyonu, Sıfır Atık Vakfı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim Pavilyonundaki oturumlarda yer alarak projelerini, uygulama örneklerini ve politika önerilerini paylaşıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, Blue Zone girişinde yaptığı açıklamada, "Biz İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Türkiye’nin sürdürülebilirlik yolculuğunda bugün COP31 Antalya’dayız" ifadelerini kullandı.

Öztürkcan, üniversitenin konferans süresince gözlemcilik statüsüyle oturumları izlediğini ve bu kararları kampüs uygulamalarına aktarmayı hedeflediklerini vurguladı: "Bugün 10 akademisyenimizle birlikte bu süreçteyiz. 10 akademisyenle birlikte gözlemcilik göreviyle birlikte Blue Zone’da oturumlara katılıyoruz. Buradaki kararları en yakından inceleyip üniversitemizde, kampüsümüzde uygulamaya çalışacağız."

Sürdürülebilirlik başarıları ve uygulamalar:

Rektör Yardımcısı, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası görünürlüğüne ilişkin somut veriler paylaştı. Buna göre üniversite 107 sürdürülebilir kalkınma amacı raporu hazırlamış durumda. Eğitimde elde edilen başarılar hakkında da bilgi veren Öztürkcan, "Sürdürülebilir kalkınma amacı 4’te, nitelikli eğitimde dünyada 53. sıradayız" diye konuştu ve nitelikli eğitim alanında üç yıl üst üste birinci olma başarısını vurguladı.

Enerji ve iklim alanındaki durum da metinde öne çıkan başlıklar arasında. Öztürkcan, üniversitenin kampüsünde yüzde 100 temiz enerji kullanımına yıllardır önem verdiğini, enerji yatırımlarıyla üretilen enerjinin kampüste kullanılmasının sağlandığını belirtti. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma amaçlarında dünya sıralamasında 56, iklim eyleminde ise 93 sırada olunduğu bilgisini paylaştı.

Sıfır Atık uygulamaları da COP31 gündeminde yer aldı. Öztürkcan, "Geçtiğimiz hafta Sıfır Atık Vakfında bir konuşma gerçekleştirdim. Sıfır Atık uygulayan kampüsler arasında, dört üniversite arasında gösterildik ve bu oturumda üniversitemizdeki kampüs uygulamalarını anlatma fırsatı bulduk" dedi ve uygulamaların öğrenci, akademisyen ve bölgesel halkla nasıl bütünleştirildiğini anlattıklarını aktardı.

Gelecek hedefleri ve uluslararası süreçler:

Üniversite, COP28'den beri konferanslarda temsiliyette bulunuyor ve COP31'de de etkin katılımla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Öztürkcan, YÖK Bilim Oturumlarında dört ayrı oturumda yer alacaklarını; panellerde, dijital ekran sunumlarında üniversitenin politikalarını, projelerini ve öğrenci-öğretim üyesi iş birliklerini anlatacaklarını söyledi.

Konferansın ülke genelinde farkındalığı artırmasını beklediklerini ifade eden Öztürkcan, "Bu süreçten sonra Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında çok daha hassas olacağını düşünüyorum" dedi. Ayrıca üniversitenin gelecek planlarına değinerek, "İnşallah gelecek yıl Etiyopya’da da üniversite olarak, ülke olarak orada temsiliyetimizi gösterip bu süreçte 2030 yolunda çalışmalarımızı hızlandıracağız. 2050 yılında da ülke olarak taahhütlerimizi yerimize getireceğimize inancım tam" sözleriyle hedefleri özetledi.

Üniversite yönetimi, COP31'deki gözlemler ve oturum çıktıları doğrultusunda raporlar hazırlayıp, elde edilen bulguları kampüs uygulamalarına ve bölgesel projelere dönüştürmeyi planlıyor. Bu süreç, hem akademik çalışmaları hem de öğrenci ve toplum odaklı eğitim programlarını kapsayacak şekilde yürütülecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, COP31'de 10 akademisyenle sürdürülebilirlik çalışmalarını dünyaya anlatıyor