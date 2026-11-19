Kayseri'de olumlu okul iklimi toplumla buluşturuluyor

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okullarda oluşturulan olumlu okul ikliminin sadece sınıfla sınırlı kalmayıp toplumun çeşitli katmanlarına taşınmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını açıkladı. Esen, eğitim-öğretim sürecinin niteliğini artırmak için yürütülen proje ve uygulamaların bu dönem verimli kullanıldığını ve sürecin kalıcı hale getirilmek istendiğini belirtti.

Erken yıllarda oyun ve yerel değerler:

Esen, bakanlığın bu yılki ana temasına atıfla, "Maarif’in kalbinde oyundu" ifadesini kullandı ve okul öncesi ile ilkokul düzeyinde oyun temelli öğrenme pratiklerine ağırlık verdiklerini söyledi. Okul öncesinde hayata geçirilen Üç Elma projesiyle masalların dinleyene, anlatana ve yazana verdiği mesajları kullanarak çocuklara kültürel değerleri aktaran videolar hazırladıklarını, bu içerikleri etkileşimli tahtalarda yayınlayarak hem oyun hem öz-değer buluşması sağladıklarını anlattı.

İlkokuldan liseye okuma odaklı projeler:

İlkokullarda yürütülen Birlikte Okuyor projesi kapsamında Kayseri'nin kültürünü yansıtan yaklaşık 40 civarında kitap yayımlandığını belirten Esen, bu kitapların tam okuma becerisi kazanmış öğrencilerin kendi kültürleriyle buluşmasına hizmet ettiğini vurguladı. Ortaokul ve liselerde uygulanan Odak projesinin ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde seçilen dört kitabı tüm derslerle ilişkilendirerek disiplinlerarası nitelikli okumayı hedeflediğini, yıl sonunda okulların çalışmalarının bir sergiyle paylaşılacağını ifade etti.

Esen ayrıca, bu projelerin öğrenci bilinç ve davranışlarında "olumlu okul" şuurunu güçlendirdiğini, şimdi yapılacak adımla bu iklimin okullardan çıkarılarak mahalleye, toplu yaşam alanlarına ve toplumun diğer dinamiklerine yansıtılacağını söyledi. "Vatandaşlar, öğrencilerimizin toplumsal dinamiklere dokunduğunu görecekler, hissedecekler" diyen Esen, ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini, bu nedenle devlet ve millete güveni pekiştirecek bir öğretmen-öğrenci iklimi oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Son olarak Esen, ara tatil sonrasında başlatılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla Kayseri'de yaşayan herkesin bu dönüşümü görüp deneyimleyeceğini belirterek çalışmaları şehrin tüm noktalarına duyuracaklarını ifade etti.

Öğrencilerin oluşturduğu olumlu okul iklimi topluma yansıyacak