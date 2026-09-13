İstanbul Havalimanı'nda 18 eylül hedefi: doğu-batı eksenli yeni pistle operasyonlar güçlenecek

yeni pistin özellikleri ve açılış tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dördüncü ana pistinin 18 Eylül tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yeni pistin havalimanının ilk doğu-batı yönlü ana pisti olacağını belirtti. Mevcut yapıyla birlikte toplam pist sayısının 5'ten 6'ya yükseleceği ifade edildi.

Uraloğlu, havalimanının halihazırda 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini, yeni pistin devreye alınmasıyla pist altyapısının genişleyeceğini vurguladı. Havalimanının 110'un üzerinde havayolu ile 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığı bilgisini de paylaştı.

pistin teknik boyutu ve konumu:

Doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pistin uzunluğu 2 bin 820 metre, genişliği ise 45 metre olarak açıklandı. Bu ölçüler, özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalardaki uçuşlara doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlandı. Bakan, pistin hangar alanlarına yakın konumunun genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine imkân tanıyacağını belirtti.

beklenen operasyonel etkiler:

Uraloğlu, yeni pistin devreye alınmasının özellikle taksi süreleri ve havada kalış sürelerinde azalma sağlayacağını, bunun da yakıt ve zaman tasarrufuna dönüşeceğini söyledi. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalar için planlanan bu iyileşmeler, havalimanı kaynaklı gecikmelerin azaltılmasına ve zamanında kalkış oranlarının yükseltilmesine katkı verecek.

Ayrıca yeni pistin, farklı ve olumsuz hava şartlarında operasyonel çeşitliliği artıracağı ve iniş-kalkış emniyet marjını güçlendireceği belirtildi. Bakanlık temsilcileri, özellikle yan rüzgar koşullarında doğu-batı eksenli pistin güvenli operasyonlara avantaj sağlayacağını vurguladı.

Operasyonel kapasitenin artırılması hedefi doğrultusunda, İstanbul Havalimanı'nda Nisan 2025'te hayata geçirilen Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu hatırlatıldı. Uraloğlu, dördüncü ana pistin devreye alınmasıyla havalimanının verimliliğinin, esnekliğinin ve operasyonel gücünün daha da güçleneceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı ayrıca, dörtlü pist işletmeciliği hedefinin bu adımla ilerleyeceğini ve yeni pistin hangarlara yakınlığı sayesinde genel havacılık işlemlerinin ayrıştırılarak hızlanacağını ifade etti. Açılış töreniyle birlikte pistin gündelik trafik akışına katkısı kısa sürede gözlenebilecek.

Yapılacak olan açılış ve sonrasında başlayacak operasyonlarla ilgili tüm zamanlama ve uygulama detaylarının ilgili kurumlarca takip edileceği, güvenlik ve emniyet standartlarının öncelikli tutulacağı bildirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU