Yarışma Alaşehir'in kent kimliğini koruyan projeleri ödüllendirdi

Tören ve değerlendirme:

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Alaşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Ödül töreni Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Jüri, 25 Haziran tarihi itibarıyla teslim edilen 16 projeyi değerlendirerek kentin mevcut kimliğini koruyan ve gelecekteki gelişimine rehberlik edecek çalışmaları ön plana çıkardı.

Başkanın mesajı:

Ahmet Öküzcüoğlu törende, göreve geldikleri günden bu yana yaşanabilir bir şehir inşa etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Başkan Öküzcüoğlu, 'İlk belediye başkanı olduğum 2019 yılında, 'nasıl yaşanılabilir bir şehir elde ederiz' diye kendimizi sorguladık. Solunabilir bir alan, çeşmelerinden içilebilir su, yürünebilir kaldırımlar, yöresel ürünlerini ve turizm değerlerini ön plana çıkarmış bir şehir hayal ettik. Yeni imar planlarıyla, yaşadığımız yere ihanet etmeden bir şehircilik anlayışını nasıl oluşturabileceğimiz üzerine yoğunlaştık' ifadelerini kullandı.

Altyapı ve imar çalışmalarına dair bilgi veren Öküzcüoğlu, 'Doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor, havamız solunabilir hale geliyor. İçme suyu hattımızı yeniledik ve artık çeşmelerimizden su içebiliyoruz. İlçemiz daha önce arsa üretememişti, 2 bin 850 hektarlık alanla belki de bölgemizin en büyük imar planlarından birini yaptık. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, toplanma alanlarımızı da bu planda oluşturduk. Biz istedik ki parklar bütüncül, yollar trafiğe akışkan olsun; 50 yıl sonra bile 'bu planı yapanlardan Allah razı olsun' desinler. Bu yarışmayı da 'akıl akıldan üstündür' diyerek, Türkiye'den farklı fikirlerin ilçemize yansıması için düzenledik' diye konuştu.

Kazananlar ve ödüller:

Yarışmada birinciliği Burak Mangut, Hüseyin Ali Korkut, Tuğçe Taşlıcalı ve Feyza Kekeç’ten oluşan ekip aldı ve 1 milyon 250 bin TL tutarındaki büyük ödülün sahibi oldu. İkinci olan Alper Tüfekçioğlu öncülüğündeki ekip 1 milyon TL, üçüncü olan Furkan Şanlı ve ekibi ise 300 bin TL ile ödüllendirildi.

Tören, dereceye giren ekiplerin plaket ve çeklerinin takdim edilmesinin yanı sıra üç projeye verilen eşdeğer mansiyon ödülleriyle tamamlandı; her bir mansiyonun tutarı 400'er bin TL olarak açıklandı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN GELECEĞİNE YÖNELİK PLANLAMA VE TASARIM ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN 'ALAŞEHİR KENT MERKEZİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.