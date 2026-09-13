Akhisar’da çöplükten lavanta bahçesine dönüşüme 132 dönüm ayrıldı

Çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da yıllardır çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan vahşi depolama alanının rehabilitasyonuna başladı. 132 dönümlük saha, yürütülecek altyapı çalışmaları sonrası lavanta bahçesine dönüştürülerek bölgeye yeni bir sosyal alan kazandırılacak.

Proje, il genelindeki atık yönetimi ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile uyumlu yürütülüyor. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte vahşi depolama alanlarının kapatılması ve rehabilite edilmesi öncelikli hale geldi.

Teknik önlemler ve hedefler:

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Mühendisi Yalçın İnce, çalışmalarda yeraltı sularının korunması amacıyla saha genelinde bir drenaj sistemi kurulacağını belirtti. Alanın geçirimsizliğini sağlamak için kil tabakası oluşturulacak.

Ayrıca yaşanabilecek gaz sıkışmalarını engellemek için alana bir borulama sistemi döşenecek ve tüm uygulamalar ilgili standartlara uygun şekilde yapılacak. Bu teknik müdahaleler, rehabilitasyonun güvenli ve kalıcı olmasını amaçlıyor.

İnce, projenin Besim Başkanımızın öncülüğünde yürütüldüğünü ifade ederek, çalışmanın tamamlanmasıyla Akhisar için uzun süredir sorun olan vahşi depolama alanının hem çevresel hem de sosyal açıdan olumlu bir dönüşüm geçireceğini vurguladı.

Rehabilitasyonun ardından bölge sakinleri çevresel risklerden kurtulacak; lavanta bahçesi ise hem yerel ekosisteme katkı sağlayacak hem de kente yeni bir dinlenme ve rekreasyon alanı sunacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKHİSAR’DA YILLARDIR ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN SORUN OLUŞTURAN VAHŞİ DEPOLAMA ALANINI REHABİLİTE ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI. 132 DÖNÜMLÜK ALAN REHABİLİTE ÇALIŞMALARININ ARDINDAN LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK.