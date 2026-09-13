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Evlerin kokusunu taşıyan şamama kavunları tezgahlarda

Elazığ'da gelin çeyizlerinin vazgeçilmezi olan, elma ve ceviz büyüklüğündeki kokulu şamama kavunları tezgahta yerini aldı; tanesi 30 lira.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Evlerin kokusunu taşıyan şamama kavunları tezgahlarda

Elazığ'da şamama kavunu yeniden rağbet görüyor

Elazığ pazarlarında, kokusu, tadı ve görüntüsüyle dikkat çeken şamama kavunu tezgahlardaki yerini aldı. Küçük boyutuna karşın yaydığı koku ve nostaljik kullanımıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

görünüm ve kullanım alanları:

Elma ve ceviz büyüklüğündeki süs kavunu, eskiden evlerin birçok noktasına asılır, elbiselerin arasına konur ve gelin çeyizlerine eklenirdi. Bugün de aynı kullanımlar korunurken, tezgahlarda rastlayanlar şaşkınlıkla bakıyor; birçok kişi kavunun hem görüntüsüne hem de yaydığı kokusuna dikkat çekiyor.

fiyat ve talep:

Şamama kavununun tanesi 30 liradan satışa sunuluyor. Satıcılar, nostaljik değeri ve dikkat çekici görünümü nedeniyle kavunların alışverişte ilgi gördüğünü, ziyaretçilerin özellikle hediyelik veya evinde koku amaçlı almak istediğini belirtiyor.

Yerel halk arasında eski alışkanlıkların korunması ve geçmişe dair bir hatıranın yaşatılması açısından şamama kavununa gösterilen ilgi, küçük ama belirgin bir canlanma işareti olarak öne çıkıyor.

ELAZIĞ’DA KOKULU SÜS KAVUNU TEZGÂHLARDA

ELAZIĞ’DA KOKULU SÜS KAVUNU TEZGÂHLARDA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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