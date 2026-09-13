İstanbul havalimanı'nda doğu-batı eksenli yeni pistle operasyonlar hızlanacak

4. ana pistin özellikleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 18 Eylül tarihinde hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, havalimanının hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini, yeni 4. ana pistin devreye alınmasıyla toplam pist sayısının 6’ya çıkacağını belirtti. Yeni pist, İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı eksenli ana pisti olacak.

pistin teknik özellikleri:

Doğu-batı ekseninde inşa edilen beton pistin uzunluğu 2.820 metre, genişliği ise 45 metre olarak açıklandı. Uraloğlu, pistin hangar alanlarına yakın konumunun genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine olanak tanıyacağını belirtti.

operasyonel etkileri:

Bakan, yeni pistin özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağını; bunun da yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını söyledi. Ayrıca pistin, olumsuz hava koşullarında operasyonel çeşitliliği artıracağı, iniş-kalkış emniyet marjını yükselttiği ve zamanında kalkış oranlarını iyileştireceği vurgulandı.

Nisan 2025’te hayata geçirilen ve Avrupa’da bir ilk olan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu hatırlatılarak, 4. ana pistin devreye alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceği ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın hali hazırda 110’un üzerinde havayolu ile 340’tan fazla destinasyona bağlantı sunduğunu anımsatarak, yeni pistin özellikle yan rüzgar şartlarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını ve dörtlü pist işletmeciliği hedefine destek vereceğini söyledi.

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