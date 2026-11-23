İstanbul havalimanı'ndaki operasyonun ayrıntıları

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan gelen yolcular üzerinde yaptıkları rutin güvenlik ve risk analizleri sırasında şüpheli davranışları olan bir grup tespit etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ile saha gözlemleri birleştirilerek yürütülen değerlendirmede; H.D. (39), A.F. (35), G.B. (31) ve M.K. (43) isimli dört İran uyruklu yolcunun davranışlarının birbirleriyle koordineye işaret ettiği belirlendi.

şüpheli davranışların tespiti:

Ekipler, şüphelilerin pasaport kontrolü ve bagaj bekleme alanlarında ayrı ayrı ilerleyip kalabalık içinde zaman zaman tekrar bir araya gelmelerinden dolayı olağan dışı bir yapı oluşturduklarını saptadı. Güvenlik kameraları aracılığıyla yapılan incelemede şahısların birbirleriyle göz teması kesmeden hareket ettikleri ve dikkat çekmemek için çeşitli bölümlerde ayrı hareket ettikleri görüldü. Bu tespitler üzerine ekipler havalimanı çıkışında şahısları durdurdu.

yapılan arama ve ele geçirilenler:

Şüphelilerin valiz ve üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bunun üzerine, vücut ve iç beden muayeneleri de dahil olmak üzere detaylı arama yapıldı. Yapılan muayenelerde, yakalanmamak amacıyla yuttukları belirlenen 280 kapsül halinde, toplam 1 kilo 934 gram afyon sakızı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

soruşturma ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört yolcu hakkında hazırlanan iddianame sonucunda mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama süreçleri emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

İstanbul Havalimanı'nda 4 yolcunun üzerinde 280 kapsül uyuşturucu ele geçirildi