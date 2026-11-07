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İstanbul merkezli beş ilde eş zamanlı baskın: 82 tutuklu, 416,28 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul merkezli beş ilde 3 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheliden 82'si tutuklandı; 416,28 gram ve çok sayıda delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul merkezli beş ilde eş zamanlı baskın: 82 tutuklu, 416,28 gram uyuşturucu ele geçirildi

operasyonun yürütülüşü:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, 3 Kasım tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonların hedefi sokak satıcılarına yönelik örgütlü ticaret ve dağıtım ağlarının çökertilmesiydi.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda toplam 416,28 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte 65 hap ile uyuşturucu madde içerikli 43 peçete ve suç unsuru sayılabilecek diğer malzemeler ele geçirildi. Güvenlik güçleri delillerin toplanması ve olay yerindeki incelemeleri sürdürdü.

adli süreç ve tutuklamalar:

Operasyonlarda toplam 88 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 82'si tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmanın genişletilmesine yönelik işlemler ve delil değerlendirmeleri devam ediyor.

İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 82 tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 82 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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