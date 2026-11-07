Sürücü ve vatandaşlar Manavgat'ta yanan aracı alevlenmeden söndürdü

Araç alev almadan kontrol altına alındı:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde seyir halindeki 07 LPAE 58 plakalı otomobil, Küçük Şelale yol kesişimi yakınlarına yaklaştığı sırada sol ön teker kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün dumanı fark etmesiyle araç durduruldu.

ilk müdahale ve söndürme:

Sürücü, yanında bulunan yangın tüpüyle müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle destek verdi. Müdahaleler sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve daha büyük bir hasarın önüne geçildi.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışması:

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, aracın elektrik bağlantısını kestikten sonra soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı ve güvenlik önlemleri sağlandı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, SÜRÜCÜ VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.