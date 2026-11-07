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Sürücü ve vatandaşlar Manavgat'ta yanan aracı alevlenmeden söndürdü

Manavgat Çağlayan Mahallesi'nde 07 LPAE 58 plakalı araçta sol ön tekerden duman çıktı; sürücü ve vatandaşlar müdahale edip yangın itfaiye gelmeden söndü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücü ve vatandaşlar Manavgat'ta yanan aracı alevlenmeden söndürdü

Araç alev almadan kontrol altına alındı:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde seyir halindeki 07 LPAE 58 plakalı otomobil, Küçük Şelale yol kesişimi yakınlarına yaklaştığı sırada sol ön teker kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün dumanı fark etmesiyle araç durduruldu.

ilk müdahale ve söndürme:

Sürücü, yanında bulunan yangın tüpüyle müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle destek verdi. Müdahaleler sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve daha büyük bir hasarın önüne geçildi.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışması:

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, aracın elektrik bağlantısını kestikten sonra soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı ve güvenlik önlemleri sağlandı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, SÜRÜCÜ VE ÇEVREDEKİ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, SÜRÜCÜ VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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