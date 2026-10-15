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İstanbul selin izlerini sabaha bıraktı: Ayazağa'da iş yerleri su altında, araçlar sürüklendi

İstanbul'da etkili sağanak birçok ilçede iş yeri ve yolları su altında bıraktı; Sarıyer Ayazağa'da araçlar metrelerce sürüklendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul selin izlerini sabaha bıraktı: Ayazağa'da iş yerleri su altında, araçlar sürüklendi

selin şehirde bıraktığı izler:

İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağış, birçok ilçede cadde ve sokakların suyla dolmasına yol açtı. Yağışın görece kısa sürmesine rağmen taşkın görüntüleri birçok noktada kayda geçti ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

sarıyer ayazağa'da yaşananlar:

Sarıyer Ayazağa'da sağanağın aniden şiddetlenmesiyle cadde üzerindeki pek çok iş yeri sular altında kaldı. Bölgede bazı araçlar sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendi ve sokaklarda ciddi tahribat oluştu.

sabah ortaya çıkan bilanço:

Geceden bu yana devam eden felaketin bıraktığı ağır hasar, günün ilk ışıklarıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıktı. Sokaklardaki su birikintileri, zarar gören iş yeri cepheleri ve sürüklenen araçların görüntüleri, selin etkisini fotoğraf karelerine yansıttı.

Görüntüler, selin kısa sürede oluşturduğu hasarı belgeleyerek semtlerdeki toparlanma ve temizleme çalışmalarının gerekliliğini ortaya koydu.

AYAZAĞA&#039;DA ÇOK SAYIDA ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

AYAZAĞA'DA ÇOK SAYIDA ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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