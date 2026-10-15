İstanbul'da 1942'den beri en yüksek yağış kaydedildi: yarın da okullar tatil

Vali davut gül selin bilançosunu açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında kentte yaşanan sel felaketinin ayrıntılarını paylaştı. Vali Gül, vatandaşların zararlarının telafi edilmesi için çalışmaların başladığını belirterek yarın da okulların tatil edildiğini, idari izinlerin süreceğini ve üniversitelerle ilgili kararların kurumların takdirine bırakıldığını bildirdi.

Yağış ve can kaybı bilgilerinin özeti:

Vali Gül, Beykoz'da ölçülen yağış miktarının 261 kilogram olduğunu ve bazı ilçelerde buna yakın değerlerin görüldüğünü söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerinin sürdüğü belirtilirken, bunun 1942 yılından itibaren İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranı olduğuna dikkat çekildi. Vefat eden vatandaş sayısının 2 olduğu, hastanede tedavi gören 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Arama-kurtarma ve ulaşım durumuna ilişkin bilgiler:

Olayın ilk anından itibaren il ve ilçe afet koordinasyon kurullarının seferber olduğu, toplam 46 bin 597 personelin görev yaptığı açıklandı. Bu sayı içinde 8 bin 597 kişinin kurtarma ekibi, 38 bin kişinin ise destek personeli olduğu ifade edildi. İlk safhada 2 bin 722 kişinin bot ve farklı araçlarla kurtarıldığı, şu anda 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Barınma ihtiyacı olan vatandaşların 39 ilçede kaymakamlık koordinasyonunda çeşitli güvenli yerlere yerleştirildiği bildirildi. Ulaşımda ise İstanbul Havalimanı'nda 51 seferin alternatif havalimanlarına yönlendirildiği, 7 geliş ile 12 gidiş seferinin iptal edildiği, an itibarıyla 16 kapalı yol bulunduğu ifade edildi. Motosikletlerle ilgili yasağın devam ettiği, trafik şartları uygun olduğunda yeniden değerlendirme yapılacağı duyuruldu.

Vali Gül, toprakta doyumun oluştuğunu ve yaklaşık 3 gün daha yağış beklendiğini vurgulayarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu. Öğrenciler için yarın da okulların tatil edildiği, öğretmen ve velilerin güvenliğinin her şeyden önce geldiği belirtildi. Cuma, cumartesi ve pazar günleri okulların baştan sona elden geçirilerek pazartesiye hazır hale getirileceği aktarıldı.

Zarar tespit ve telafi çalışmaları:

Devletin tüm kurumlarının görev başında olduğu vurgulanarak zarar tespit komisyonlarının çalışmaya başladığı; yarın, cumartesi ve pazar çalışmaların devam edeceği, hedefin pazartesi gününe kadar tespitleri tamamlamak olduğu açıklandı. Vali Gül vatandaşlara devletin güçlü olduğunu, kimsenin açta açıkta kalmayacağını bildirdi ve geçmiş afetlerde olduğu gibi zararların telafi edileceği mesajını verdi.

Toplantıda öne çıkan nokta, hem can kaybı bilgisinin paylaşılması hem de geniş çaplı bir müdahale planının devreye sokulmuş olmasıydı. Yetkililer, sahada yürütülen kurtarma, barınma ve ulaşım düzenlemelerinin öncelik olduğunu tekrarlandı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, İSTANBUL İL AFET VE ACİL DURUM (AFAD) MÜDÜRLÜĞÜ'NDE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA SELİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI. VATANDAŞLARIN ZARARININ TELAFİ EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIN BAŞLADIĞINI SÖYLEYEN VALİ GÜL, YARIN DA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.