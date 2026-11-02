İzmit'te hafız öğrenciler kimsesiz vatandaşa son görevi yerine getirdi

İzmit'te kimsesiz vatandaşa toplu dua ve hatim töreni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze işlemleri yürütülen kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden gelen katılımla toprağa verildi. Törene, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra mezarlık ekipleri katıldı. 30 hafız öğrenci cenaze namazı ve defin sırasında hatim okuyup dualar etti.

cenaze işlemleri ve bekleme süreci:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yakınları bulunmayan veya kimliği belirlenemeyen cenazeler için belirlenen adli ve tıbbi işlemleri uyguluyor. Adli ve tıbbi incelemelerin ardından morga alınan cenazeler, yakınlarının bulunabilmesi amacıyla 15 gün süreyle muhafaza ediliyor. Bu süre zarfında gerekli araştırmalar yürütülüyor ve ulaşılabilecek bilgiler değerlendiriliyor.

Morga alınan kimliği belirlenemeyen cenazelerin fotoğrafları ve ayırt edici özellikleri kayda geçiriliyor; bu veriler dijital arşive dahil ediliyor. Yasal bekleme süresinin tamamlanmasının ardından cenazeler din görevlileri ve gassallar tarafından yıkanıp kefenleniyor, defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Mezar taşlarına ise ileride yakınlarının ulaşabilmesi amacıyla özel kayıt numaraları işleniyor.

cenaze hizmetleri ve başvuru yöntemi:

Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz sunuyor. Hizmetlerden yararlanmak isteyenler ALO 188 Cenaze İhbar Hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurunun ardından Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri cenazenin nakli, hazırlanması ve defin işlemlerini organize ediyor.

Törene katılan hafız öğrenciler ve öğretmenler, okunan hatimlerle ve edilen dualarla cenazeye manevi bir görev ifa etti. Belediyenin yürüttüğü uygulama, kimliği belirsiz ya da yakınları bulunmayan kişilere saygılı ve kayıtlı bir defin süreci sağlanması amacını taşıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CENAZE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KİMSESİZ BİR VATANDAŞ, İZMİT NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'NDEN 30 HAFIZ ÖĞRENCİNİN OKUDUĞU HATİM VE DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ.