Konya'da güvenlik bilançosu: suçlarda düşüş, örgütlere geçit yok

Konya güvenlik toplantısında bakanın değerlendirmeleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da düzenlenen Konya Güvenlik Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve il düzeyinde suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Bakan Çiftçi, PKK'nın silah bırakmasıyla oluşabilecek boşluğun yeni nesil organize suç örgütlerine fırsat vermemesi için tedbirlerin devam ettiğini vurguladı.

konya'da suç rakamları ve aydınlatma oranları:

Çiftçi, geçmiş 5 yılın ortalaması ile bu yılın 10 aylık rakamlarının karşılaştırılmasında Konya'da kişilere karşı işlenen suçlarda %14 düşüş olduğunu belirtti. Kişilere yönelik suçlarda aydınlatma oranının %99,7 seviyesine ulaştığını ve ilde neredeyse hiçbir faili meçhul veya faili firar vakası yaşanmadığını söyledi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da %32,5 oranında azalma olduğunu ifade eden bakan, malvarlığı suçlarında aydınlatma oranının %97,7 olduğunu ve 9 önemli suç başlığında anlamlı düşüş kaydedildiğini aktardı.

dolandırıcılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele:

Dolandırıcılık suçlarındaki artışa dikkat çeken Çiftçi, Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Dolunay Projesi kapsamında yasal düzenleme hazırlıklarının tamamlandığını ve yasa teklifinin kısa süre içinde Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Bakan, yasal düzenleme ile dolandırıcılıkta da azalma beklediklerini dile getirdi.

Narkotikle mücadelede tüm birimlerle hem arzın azaltılması hem de talebin baskılanması hedeflendiğini belirten Çiftçi, bu yıl içinde ülkede yaklaşık 40 tonu aşkın uyuşturucu madde ve 105 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti. Toplumu zehirlemek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Siber suçların artık sokaklardan daha çok dijital ortamda işlendiğine değinen bakan, yasa dışı bahis ve kumarla etkin mücadele ettiklerini, bu yıl yaklaşık 200 bine yakın suçlu hesap veya kişi tespit edilerek erişim engeli uygulandığını bildirdi.

organize suçlar, terör ve iade çalışmaları:

Organize suçlarla mücadelede hem kaçakçılık hem mali suçlar hem de yeni nesil organize suç örgütleri ile mücadele konularının ele alındığını söyleyen Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda bu çalışmaların sürdüğünü belirtti. PKK'nın silah bırakma sürecinin iyi gittiğini ve bu süreçte ortaya çıkabilecek güvenlik boşluklarının yeni örgütlere devredilmemesi için özel önlemler alındığını ifade etti.

Ayrıca, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçmış şahısların iadesi konusunda son dönemde Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Belçika ile temasların artırıldığını, İçişleri ile Adalet Bakanlığı ortaklığıyla iade ve geri getirme çabalarının yoğunlaştığını aktardı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların DEAŞ kapsamında arttığını, diğer örgütlere yönelik operasyonların ise azalarak da olsa sürdüğünü.

düzensiz göç ve nüfus göstergeleri:

Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede ve düzenli göçü teşvik etmede önemli aşama kaydedildiğini belirterek, ülkede yaklaşık 3,6 milyon yabancı bulunduğunu, bunların yaklaşık 2,2 milyonının geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu söyledi. 2016'dan bu yana 1,5 milyonu aşkın Suriyelinin ülkelerine döndüğünü ve 8 Aralık'taki rejim değişikliğinden sonra da yaklaşık 773 bin Suriyelinin geri döndüğünü aktardı.

Bakan, şu anda ülkede yaşayan yabancıların genel nüfusa oranının %2,49 seviyesine indiğini belirterek bu alanda büyük bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanları, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile ilçe kaymakamları, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri katıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ZAMANLARDA HEM KENDİSİNİ TASFİYE ETME HEM DE SİLAH BIRAKMA KONUSUNDA BİR İRADE GÖSTERDİĞİNİ BELİRTEREK, "BU KONUDAKİ SÜREÇ GAYET GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR. BİZ, PKK'NIN SİLAH BIRAKMASIYLA BERABER ONLARDAN BOŞALAN ALANIN YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN DOLDURULMAMASI NOKTASINDA DA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.