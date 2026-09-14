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İstanbul'da çocuk güvenliği: okullar çevresinde dron destekli geniş çaplı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçede dron ve ekiplerle okul çevreleri, servis araçları ve umuma açık alanlarda eş zamanlı güvenlik denetimi yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da çocuk güvenliği: okullar çevresinde dron destekli geniş çaplı denetim

İstanbul'da dron destekli denetimler 39 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, İstanbul genelinde okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir uygulama yapıldı. Uygulama; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik birimlerinin katılımıyla 39 ilçede eş zamanlı ve dron destekli olarak planlandı.

Denetimin kapsamı:

Operasyon sırasında il genelindeki okulların çevreleri başta olmak üzere park ve bahçeler, metruk binalar ile alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi. Ayrıca içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık alanlarda da kontroller yapıldı. Şüpheli şahıslara yönelik aramalar ve kimlik kontrolleri de uygulamanın önemli bileşenlerindendi.

Okul servisleri ve emniyet kemeri denetimi:

Denetimler kapsamında okul servis araçları da kontrol edildi; sürücülerin belgeleri incelendi ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uygulamaya ilişkin, "Bizim için en önemli öncelik çocuklarımızın güvenliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bize ihtiyaç duyduğu her anda her yerde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, dron destekli ve saha ekiplerinin koordineli çalışmasıyla okul çevrelerindeki risklerin azaltılmasının hedeflendiğini, denetimlerin ilerleyen günlerde de sürdürülmesinin planlandığını bildirdi.

İSTANBUL&#039;UN 39 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI VE DRON DESTEKLİ &quot;OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK UYGULAMASI&quot;...

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI VE DRON DESTEKLİ "OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK UYGULAMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLER KAPSAMINDA ŞÜPHELİLERE YÖNELİK KONTROLLER YAPILIRKEN OKUL SERVİS ARAÇLARI DA DENETLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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