İstanbul'da eğitim ve 50 bin lira bursla Bitlis Eren tıp fakültesi tercihleri artırdı

Bitlis Eren tıp fakültesi kısa sürede yüksek rağbet topladı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak dikkat çekti. Yeni açılan fakülte, iki gün önce açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27. sırada kapanırken, kontenjanına yaklaşık 9 bin 500 başarı sıralamasıyla 30 öğrenci yerleşti.

Tercihi hızlandıran iki ana etken:

Fakültenin kısa sürede yoğun talep görmesinde öne çıkan iki unsur var. Birincisi, Eren Vakfı tarafından yapılan destek kapsamında, Türkiye genelinde ilk 15 binlik başarı sıralamasına giren ve BEÜ Tıp Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere aylık 50 bin lira burs verilecek olması. İkincisi ise öğrencilerin ilk üç yılını eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde alacak olmaları; bu düzenleme, yeni kurulan bir fakültenin öğrenci çekme gücünü artırdı.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yerleştirme sonuçlarını değerlendirirken "İki gün önce yerleştirme sonuçları netleşti. İyi bir seviyede öğrencilerimizi yerleştirmiş olduk. Türkiye’de birçok tıp fakültesini geride bırakarak tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27. sırada tıp fakültemiz kapattı. Yaklaşık 9 bin 500’lük başarı sıralamasıyla 30 öğrencimizi almış olduk" ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımları ve eğitim takvimi:

BEÜ yönetimi, fakültenin akademik ve fiziki altyapısını güçlendirme planlarını da açıkladı. Fakültenin morfoloji binası ile araştırma hastanesi inşaatının sürdüğü; bu yapıların 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Rektör Elmastaş, öğrencilerin ilk üç yılı İstanbul Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, "Araştırma hastanesi ile morfoloji binasının 2028 yılında tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz inşallah 2029 yılından itibaren Bitlis’e gelecek ve Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecekler" dedi.

Fakültenin yeni olması, ancak aynı zamanda modern altyapı ve donanımlı bir sağlık kampüsüne dönüşme hedefi; bölgesel bir sağlık ve eğitim merkezi olma iddiasını güçlendiriyor. Yerleştirme dönemindeki yoğun ilgi, sunulan burs ve İstanbul Üniversitesi iş birliği sayesinde fakültenin tercih listesindeki konumunu hızla yukarı taşıdı.

Sonuç olarak, Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, mali destek ve prestijli eğitim iş birliği kombinasyonuyla 2026 yerleştirme döneminde beklenenden yüksek bir tercih oranı yakaladı; altyapı tamamlandığında ise öğrencilerin eğitimlerinin tamamen Bitlis'te sürdürülmesi planlanıyor.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İLK 3 YIL BOYUNCA EĞİTİMLERİNİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE VERECEK OLMASI VE ÖĞRENCİLERE 50 BİN TL’LİK BURS VERECEK OLMASIYLA KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERİN ÖNÜNE GEÇTİ.