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İstanbul'da eş zamanlı operasyonla yasa dışı bahis ağı çökertildi: 43 gözaltı

Eş zamanlı İstanbul operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı; hesaplarda 2025-2026'da toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 lira işlem kaydı bulundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da eş zamanlı operasyonla yasa dışı bahis ağı çökertildi: 43 gözaltı

Operasyonun seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerini önlemeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin komisyon karşılığında temin ettikleri bahis sitelerini Turbo ve Jet Panel adlı sistemler üzerinden Türkiye'de faaliyete geçirdikleri belirlendi.

Takipte, şüphelilerin 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştıkları ve farklı yasa dışı bahis sitelerinin entegre edildiği panelleri kullandıkları tespit edildi. Oyunculardan gelen paraların ise 'dış finans evleri' üzerinden üçüncü kişilere ait hesaplara aktarılıp izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.

Mali boyut ve gözaltılar:

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde, 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 lira işlem hacmi ortaya çıktı. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerde suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmanın durumu:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler ve banka kayıtlarının incelenmesi devam ediyor; adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor.

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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