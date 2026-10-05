İstanbul'da güvenlikte yeni öncelikler: terör, organize suç ve trafikte hedefler

toplantının çerçevesi ve genel değerlendirme:

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin emniyet ve güvenlik verilerini İstanbul İl AFAD Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı.

Vali Gül, sunumunda terörle mücadeleden organize suçlara, kaçakçılık ve trafik yönetimine kadar geniş bir alanı kapsayan rakamları paylaştı ve uygulanan tedbirlerin kent güvenliğine etkisini değerlendirdi.

terörle mücadeledeki gelişmeler:

Vali Gül, terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü vurgulayarak, 2026 yılının ilk 9 ayında terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttığını söyledi. Bu dönemde sahada yakalanan kişi sayısı 4 bin 237, tutuklanan şahıs sayısı 826 ve adli kontrol uygulanan kişi sayısı 639 olarak açıklandı.

Vali Gül, devletin iradesi ve milletin desteğiyle terörün şehirden ve coğrafyadan silinmesi yönünde kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

organize suç ve kurşunlamaya karşı operasyonlar:

İlk 9 ayda organize suçla mücadelede yoğun operasyonlar yapıldığını aktaran Vali Gül, 343 operasyon ile 130 yeni nesil suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Operasyonlarda yakalanan 3 bin 998 kişiden 2 bin 517'sinin tutuklandığı, örgütlerin finansal kaynaklarına el konulduğu ve propaganda amaçlı kullanılan Bin 974 sosyal medya hesabının erişime kapatıldığı kaydedildi.

Bu çalışmalara paralel olarak kurşunlama olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında azalma görüldüğü belirtildi. Vali Gül, suç işleyenlerin cezasız kalmayacağının ve çocukları korumanın yalnızca polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğinin altını çizdi.

mal varlığına ve sokak suçlarına yönelik sonuçlar:

Gül, kişilere karşı işlenen suçların azaldığını ve aydınlatma oranlarının arttığını vurguladı. Mal varlığına karşı suçlarda da önemli düşüşler raporlandı: oto hırsızlığında yüzde 51, kapkaçta yüzde 43, otodan hırsızlıkta yüzde 36 ve yankesicilikte yüzde 25 azalma kaydedildi.

Ruhsatsız silah ele geçirilmeye karşı tavizin olmadığını belirten Vali, bu yılın ilk 9 ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 düştüğünü hatırlattı ve ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın suç olduğunu vurguladı.

kaçakçılık ve ekonomik düzenin korunması:

Kaçakçılıkla mücadelede elde edilen sonuçlara da değinen Vali Gül, ele geçirilen kaçak ürünlerle 3 milyar TL'den fazla vergi kaybının önlendiğini açıkladı. Bu alanda operasyon sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7, tutuklanan şahıs sayısının ise yüzde 54 arttığı belirtildi.

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik denetimlerin yüzde 32 artması sonucunda piyasaya sürülen kaçak akaryakıt miktarının neredeyse yarı yarıya azaldığı ifade edildi. Kaçakçılığın yalnızca vergi kaybı değil, esnafın hakkı ve halk sağlığı meselesi olduğuna dikkat çekildi.

uyuşturucu, okul çevreleri ve sivil tedbirler:

Uyuşturucuyla mücadelede okulların çevresindeki denetimlerin devriyeler, kamera sistemleri, siber takip ve Hayat 112 ihbarlarıyla koordine edildiği bildirildi. Suç işlenmeden aksiyon alınmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında tüm okullara bahçe görevlisi atandığı ve el dedektörlerinin teslim edildiği aktarıldı.

Vali Gül, toplumu, aileleri ve sivil toplum kuruluşlarını çocuklarla güçlü iletişim kurmaya davet ederek suçun önlenmesinde polis dışında paydaşların sorumluluğuna vurgu yaptı.

trafik, motosikletler ve eylem planı:

İstanbul'un trafik yoğunluğuna dikkat çeken Gül, şehirde toplam araç sayısının son bir yılda yaklaşık yüzde 6, motosiklet sayısının ise yüzde 10 arttığını söyledi. Motosikletlerin toplam araç sayısının yüzde 15'ini oluşturduğu ve kazaların üçte ikisinde motosikletlerin etkili olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bu tabloyu değiştirmek için İçişleri Bakanlığı'nın motosikletlere, özellikle motokuryelere yönelik eğitimden denetime, koruyucu ekipman kullanımından çalışma şartlarına kadar yeni bir eylem planını hayata geçirmeye hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca okul servisleri, çakarlı araçlar ve ticari taksilere yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

kaçak göç, orman yangınları ve toplum çağrısı:

Vali Gül, İstanbul'un yıllık yaklaşık 20 milyon turisti ağırlayan bir dünya kenti olduğuna ve burada yaklaşık 1 milyon civarında yabancı yaşadığına işaret ederek, kayıtlı olanların sorun teşkil etmediğini; kaçak durumda olanların ise mobil göç noktaları aracılığıyla tespit edilip işlemlerinin yapıldığını söyledi. Verilerin kaçak göçün kentte sorun olmaktan çıktığını gösterdiği ifade edildi.

Ayrıca geçen yaz alınan tedbirlerle yangın sayısının azaldığı ve ormanlık alanların daha az zarar gördüğü vurgulandı. Ormanlara giriş ve havai fişek kullanımına yönelik kısıtlamaların etkili olduğu belirtildi. Vali, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde vatandaşları fidan dikim etkinliklerine davet etti.

Sunum boyunca Vali Gül, sanal dünyada suçlarla mücadelenin önemine değinerek internetin ezberleri bozduğunu ve sanal alemde de suçluların adım adım takip edildiğini söyledi. Son olarak, bu yoğunluğu güvenle yönetmenin yolunun herkesin kurallara istisnasız uyması olduğunu vurguladı.

İstanbul Valisi: "Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı"