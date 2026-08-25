İstanbul’da havalimanı deneyiminin geleceği masaya yatırılacak

İGA ev sahipliğinde küresel buluşma

İGA İstanbul Havalimanı, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında ACI World tarafından düzenlenen Airport Experience Summite ev sahipliği yapıyor. Zirve, dünyanın dört bir yanından havalimanı yöneticileri, sektör liderleri ve karar vericileri İstanbul’da bir araya getirerek yolcu deneyimi, dijital dönüşüm ve operasyonel mükemmellik konularını merkezine alacak.

Zirvenin kapsamı ve önemi:

Bu yıl 8.’si düzenlenen etkinlik, havalimanı hizmet standartları ve yolcu memnuniyeti alanında küresel çapta en etkili organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek oturumlar ve paneller, 80 ülkeden 800’ün üzerinde üst düzey profesyonelin katılımıyla sektördeki uygulamaların paylaşılmasına ve geleceğe dönük politika önerilerinin şekillenmesine zemin hazırlayacak.

Zirvenin açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapacak. Açılış programında ayrıca ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, ACI World Yönetim Kurulu Başkanı Jost Lammers ve İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen yer alacak; bu katılım, etkinliğin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde taşıdığı önemi vurguluyor.

İGA'nın katkıları ve programdaki rolleri:

Ev sahipliğinin yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı, zirve programında aktif bir rol üstleniyor. Havalimanı yöneticileri çok sayıda panel ve oturumda konuşmacı olarak yer alırken, Selahattin Bilgenin yanı sıra Dr. Reha Çetin (IST Systems Genel Müdürü), Selda Seçkiner (İK Genel Müdür Yardımcısı), Fırat Ocak (Havacılık Geliştirme Direktörü) ve Server Aydın (Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı) farklı konularda deneyimlerini paylaşacak.

Zirve kapsamında ayrıca Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) Forumu ve ASQ Eğitimleri gibi, yalnızca program üyelerine özel oturumlar düzenlenecek. Bu özel oturumlar, üyeler arasında en iyi uygulamaların aktarılmasını ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik somut adımların atılmasını hedefliyor.

Beklenen etkiler ve çıkarımlar:

İGA İstanbul Havalimanı’nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması, kurumun küresel havacılık ekosistemindeki etkisinin ve yolcu deneyimindeki liderliğinin uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geliyor. Zirvenin İstanbul’da yapılması; şehrin, bölgesel ve küresel havacılık merkezleri arasındaki konumunu güçlendirmesi, ülkenin uluslararası iş birlikleri ile yatırım görünürlüğüne katkı sunması ve turizm açısından olumlu yankılar yaratması bekleniyor.

İGA CEO’su Selahattin Bilgen etkinlikle ilgili olarak, "Havacılık sektöründe yolcu deneyimine adanmış dünyanın en önde gelen etkinliği olan Airport Experience Summit’e, ACI World iş birliğiyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel bağlantı gücünde dünya lideri havalimanı olarak yolcu deneyimini operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Bu Zirve; küresel havacılık sektörünün karar vericilerini ve profesyonellerini bir araya getirerek kendi yolculuğumuzu aktarma ve paydaşlarımızla birlikte havalimanı deneyiminin geleceğini şekillendirme fırsatını sunuyor" ifadelerini kullandı.

Zirve süresince paylaşılacak uygulamalar ve politika önerileri, havalimanı işletmeciliğinde yolcu odaklı yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Ayrıca ekipman ve teknoloji tedarikçilerinden düzenleyici kurumlara kadar geniş bir katılımcı profili, sektörün farklı aktörleri arasında yeni iş birlikleri ve projelerin filizlenmesine olanak tanıyacak.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI, 31 AĞUSTOS-4 EYLÜL TARİHLERİNDE ACI WORLD TARAFINDAN DÜZENLENECEK DÜNYA HAVALİMANLARI DENEYİM ZİRVESİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN HAVALİMANI YÖNETİCİLERİ, SEKTÖR LİDERLERİ VE KARAR VERİCİLER İSTANBUL’DA BULUŞACAK.