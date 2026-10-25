Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

Programda vurgulanan amaçlar:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Diyarbakırlı fikir insanı Ziya Gökalp'in vefat yıl dönümünde düzenlenen anma programında konuştu. Özcoşkun, Gökalp’in kent için taşıdığı değeri vurgulayarak, fikirlerinin doğru anlaşılması ve yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Konuşmasında Gökalp’in düşünce dünyasından bir bölüm de aktaran Özcoşkun, katılımcılara hitaben milliyetçilik ve Türkçülük anlayışının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Ziya Gökalp'in Diyarbakır bağlantısı:

Özcoşkun, Ziya Gökalp’in Diyarbakırlı olmasının kente kültürel ve düşünsel bir zenginlik kattığını belirtti. Anma programında paylaşılan dizeler katılımcılarda duygusal bir yankı uyandırdı; Özcoşkun, Gökalp’in şu sözlerini hatırlattı:

"Karacık dağından, Kıpçak çölünden gelen atalarım gibi Türk’üm ben. Bana yol gösteren benden olmalı, olamaz Türk’e baş, Türk’üm demeyen."

Geleceğe aktarma ve etkinlik planları:

Konuşmasında etkinliklerin sadece anma niteliği taşımadığını, aynı zamanda eğitim ve tanıtım amacı güttüğünü ifade eden Özcoşkun, milliyetçilik ve Türkçülük düşüncesini yeni nesillere aktarma hedefiyle seminer, program ve yayın çalışmaları yapacaklarını belirtti. Ayrıca anma programlarının her yıl tekrarlanmasının planlandığını açıkladı.

Özcoşkun’un açıklamaları, yerel düzeyde Gökalp’in eser ve düşüncelerinin daha görünür hale getirilmesine yönelik kararlılığı ortaya koydu; program, katılımcılarda fikir mirasının korunması ve yaygınlaştırılması yönünde ortak bir irade oluşturdu.

MHP DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ÖNEMLİ FİKİR ÖNCÜLERİNDEN, DİYARBAKIRLI YAZAR ZİYA GÖKALP’İ VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE ANDI