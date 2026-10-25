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Kitap fuarı Malatya'nın yeniden ayağa kalkışında kültürel bir dönemeç oldu

Başkan Sami Er, 12. Malatya Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek organizasyonu över ve fuarın Malatya'nın deprem sonrası toparlanmasına katkısını vurguladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kitap fuarı Malatya'nın yeniden ayağa kalkışında kültürel bir dönemeç oldu

Başkan Er fuarı dolaştı ve beklentileri dinledi:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı alanını gezerek yayınevi stantlarını ve yazarları ziyaret etti. Fuar boyunca standlardaki temsilciler ve katılımcılarla sohbet eden Başkan Er, yazarların kitaplarını imzaladığı etkinlikleri takip etti ve fuarın organizasyonundan duyulan memnuniyeti yerinde dinledi.

Başkan Er, fuarın kentin deprem sonrası toparlanma sürecinde sembolik ve aynı zamanda somut bir yeri olduğunu belirterek, "Malatya depremin yaralarını sardı ve toparlandı. Malatya’da depremin esamesi kalmadı" ifadelerini kullandı. Fuarlara ve festivallere verdikleri öneme dikkat çeken Er, bu tür kültürel etkinliklerin insanların normal hayata dönmesi için önemli olduğunu söyledi. Ayrıca fuara gelen çocuklara ve stantlarda görev yapan üniversite öğrencilerine hediye çeki verdi.

Başkanın değerlendirmesi:

Er, geçen yıl düzenlenen fuara katılım ve memnuniyetin yüksek olduğunu anımsatarak 12’ncisinin de üzerine koyularak gerçekleştirildiğini kaydetti. Malatya’nın yeniden inşa sürecinin sadece fiziksel değil kültürel açıdan da kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve fuarın bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Yazar ve yayınevlerinden fuara övgü:

Fuarı ziyaret eden yazarlar ve yayınevi temsilcileri organizasyonun başarısını sıkça dile getirdi. Türkiye’nin birçok kentinde fuarlara katıldığını belirten yayınevi sahibi Ercihan Güven, Malatya’daki organizasyonun kalitesine dikkat çekerek, "Benim diyen fuarcı böyle bir fuar yapamaz. Teşekkür ediyoruz, ellerinize sağlık" dedi.

Çocuk kitapları yazarı Nalan Aktaş Sönmez, deprem sonrası Malatya’da gördüğü toparlanmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti: "Malatya’yı bu kadar güzel beklemiyordum. Depremde çok üzüldüm ama çok çabuk toparlamışsınız." Sönmez, fuarın organizasyonundan da övgüyle söz etti; Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Mersin’i fuarcılık alanında başarılı bulduğunu belirtti.

Yazar Hülya Hacıhamzaoğlu ve Yazar Ünsal Ünlü de fuarın beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyerek Başkan Er’e teşekkür etti. Ünlü, kitap fuarlarının sadece kültürel etkinlik olmadığını, şehrin rehabilitasyonu açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirtti: "Sadece bir fuar değil, bütün şehrin rehabilitasyonu için bu tür organizasyonlar çok kıymetli."

Etkinliklere katılan Yunus Ozan, yayınevi sorumlusu Şükrü Songül, yazar Semra Kür, yayınevi sahibi Elvan Yılmaz, ve yayınevi sahibi Fatma Ersem Yargıcı gibi katılımcılar da fuarın büyüklüğünü, sunduğu hizmetleri ve Malatya’daki dönüşümü vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Selahattin Karakoç ise fuarı "dört dörtlük" olarak nitelendirdi.

Katılımcıların izlenimleri:

Eğitimci yazar Ömer Tutsun Malatya’ya ilk gelişinde beklentilerinin tamamen değiştiğini, gördüğü düzen ve ilginin kendisini şaşırttığını söyledi. Yazar Tuğba İşlekoğlu ise Büyükşehir Belediyesinin fuara verdiği değeri takdir ederek, "Çok kıymet veriyorsunuz. Çok memnunum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

İmza günü ve özel armağan:

Fuar programında yer alan imza günlerinde okurlarıyla buluşan yazar Sinan Yağmur, Malatya’ya olan yakınlığını dile getirerek kendisini kentin fahri hemşehri olarak tanımladı: "Malatya’nın fahri hemşehrisiyim. Malatya’yı seviyoruz. Her fuara geliyorum." Yağmur, fuarın başarısından ve halkın ilgisinden memnuniyetini belirtti ve "Yol Hikâyeleri" adlı kitabını Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er için imzalayıp hediye etti.

Toplamda, fuarda yazarlar, yayınevleri, öğrenciler ve halk arasında sıcak bir iletişim gözlenirken, organizasyonun Malatya’nın deprem sonrası sosyal ve kültürel ayağa kalkışının önemli bir parçası olarak değerlendirildiği öne çıktı. Belediye yetkilileri, fuarın düzenlenmesine devam edilerek kenttin kültürel hayatının canlı tutulacağını ifade etti.

BAŞKAN ER: &quot;KİTAP FUARIMIZ MALATYA’NIN YENİDEN AYAĞA KALKIŞININ BİR PARÇASI&quot;

BAŞKAN ER: "KİTAP FUARIMIZ MALATYA’NIN YENİDEN AYAĞA KALKIŞININ BİR PARÇASI"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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