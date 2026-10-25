Bulgaristan sandık başında: güvenlik ve ekonomik kaygıların gölgesinde cumhurbaşkanlığı seçimi

Seçim günü ve oy kullanma detayları

AB ve NATO üyesi Bulgaristan'da bugün seçmenler, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Oy verme işlemi sabah yerel saatle 07.00'de başladı ve temel takvime göre saat 20.00'de sona erecek; sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde süre 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı yaklaşık 6,6 milyon olarak kaydedildi. Ülke genelinde kurulan sandık sayısı 12 bin 70, yurt dışındaki sandık sayısı ise 613. Vatandaşlar, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı makamları için ortak aday listelerine oy veriyor; yarışta toplam 27 aday ikilisi bulunuyor.

Gündeme damga vuran güvenlik ve ekonomik kaygılar

Seçim kampanyası, Karadeniz'de Bulgaristan açıklarındaki ticari gemilere yönelik insansız hava aracı saldırıları sonrası artan güvenlik endişelerinin ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki savaşların tetiklediği enerji fiyatları ve enflasyonun yarattığı ekonomik baskıların gölgesinde geçti. Bu durum, seçmenin tercihlerini hem dış politika hem de iç ekonomik öncelikler açısından etkileyen başlıca tema olarak öne çıktı.

Öne çıkan adaylar ve dış politika tartışması

Anketlerde öne çıkan adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı yardımcısı İliyana Yotova ile eski geçici başbakan Andrey Gyurov bulunuyor. Yapılan anketlere göre Yotova ve Gyurov kampanyalarının merkezine Ukrayna'daki savaş ve ülkenin dış politikasına ilişkin farklı bakış açıları yerleştirdi.

Andrey Gyurov Batı yanlısı reformcu partilerce destekleniyor ve Ukrayna'ya verdiği desteği uzun süredir dile getiren bir siyasetçi olarak tanınıyor. Geçici başbakanlığı sırasında Ukrayna ile bir güvenlik anlaşması imzalanmıştı. Perşembe günkü bir mitingde Gyurov, "Bulgaristan’ın Avrupa’da kendi sesine ve güçlü bir diplomasiye sahip olmasını istiyorum. Bulgaristan’ın net bir tutumla kendi menfaatlerini savunan güvenilir bir NATO müttefiki olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İliyana Yotova ise birçok analist tarafından Moskova'ya yakın bir çizgide olduğu şeklinde nitelendiriliyor ve Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından destekleniyor. Yotova, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına karşı çıkıyor ve Moskova ile müzakerelere öncelik verilmesini savunuyor. Perşembe günkü mitingde Yotova, "Rakiplerim Rusya’ya karşı bir yıpratma savaşı yürütülmesini savunuyor. Gerçek şu ki, en çok yıpranan bizler oluyoruz" dedi.

Anket sonuçları ve olası ikinci tur

Bu hafta yayımlanan anketler Yotova'nın önde olduğunu gösteriyor. Alpha Research anketi Yotova'yı yüzde 41, Gyurov'u yüzde 28 oy oranında gösterdi. Market Links tarafından yapılan araştırmada ise Yotova'nın oy oranı yüzde 47,3, Gyurov'un oranı yüzde 30,6 olarak ölçüldü.

Bugünkü seçimlerde hiçbir adayın seçilebilmesi için iki şartın birlikte sağlanması gerekiyor: adaylardan birinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması ve katılımın yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşmesi. Bu şartların sağlanmaması halinde seçimlerin ikinci turu 1 Kasım'da yapılacak.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINDA