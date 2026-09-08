İstanbul'da mali kanallara yönelik operasyon: terör finansına 9 gözaltı

Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçuna ilişkin bir çalışma başlattı. Ekipler, mali soruşturmaya ilişkin olarak MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini ayrıntılı şekilde inceleyerek şüpheli ilişkilere odaklandı.

İncelemeler sırasında, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar belirlendi. Çalışmada; tespit edilen kişilerin DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskınlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltıların ardından adli işlemlerin sürdüğünü, soruşturmanın mali delillerin çözümlemesi ve bağlantıların tespitine yönelik olarak devam ettiğini bildirdi. Operasyonun terörün finansmanına yönelik yürütülen soruşturmalar zincirinde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İstanbul’da terörün finansmanına operasyon: 9 gözaltı