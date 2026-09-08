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İstanbul'da mali kanallara yönelik operasyon: terör finansına 9 gözaltı

İstanbul Emniyeti, MASAK kayıtlarını inceleyip DEAŞ ve diğer terör bağlantılı kişilere para gönderdiği iddiasıyla 9 şüpheliyi 8 Eylül 2026'de gözaltına aldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da mali kanallara yönelik operasyon: terör finansına 9 gözaltı

Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçuna ilişkin bir çalışma başlattı. Ekipler, mali soruşturmaya ilişkin olarak MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini ayrıntılı şekilde inceleyerek şüpheli ilişkilere odaklandı.

İncelemeler sırasında, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar belirlendi. Çalışmada; tespit edilen kişilerin DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar 8 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskınlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltıların ardından adli işlemlerin sürdüğünü, soruşturmanın mali delillerin çözümlemesi ve bağlantıların tespitine yönelik olarak devam ettiğini bildirdi. Operasyonun terörün finansmanına yönelik yürütülen soruşturmalar zincirinde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İstanbul’da terörün finansmanına operasyon: 9 gözaltı

İstanbul’da terörün finansmanına operasyon: 9 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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