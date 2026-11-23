İstanbul'da rüzgar ağaçları devirdi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Şişli ve Beşiktaş'ta ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde rüzgar yüksek şiddetle esti.

Şişli'de araçların üzerine devrildi:

Olaylardan ilki saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre yoğun rüzgar nedeniyle ağaçlar, çevrede park halinde bulunan 34 ME 405 ve 16 R 9919 plakalı araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle devrilen ağaçlar araçların üzerinden kaldırıldı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı, fakat araçlarda maddi hasar oluştu.

Beşiktaş'ta dallar kesilerek müdahale edildi:

İkinci devrilme Beşiktaş Sergül Sokak'ta gerçekleşti. Yine rüzgar sebebiyle bir ağaç, park halindeki 34 GRG 032 plakalı aracın üzerine devrildi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal ederek ağacın dallarını kesti ve aracı serbest bıraktı; aracın tavan bölümünde hasar tespit edildi. Bu olayda da can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Her iki noktada da polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla ağaçlar kaldırıldı ve bölgedeki temizleme çalışmaları tamamlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kentte gözlenen kuvvetli rüzgarın etkisiyle benzer olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği görüldü.

ŞİŞLİ'DA RÜZGAR SEBEBİYLE AĞAÇLAR ÇEVREDE PARK HALİNDE BULUNAN 34 ME 405 VE 16 R 9919 PLAKALI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ.