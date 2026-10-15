İstanbul'da sağanak hasarı: valinin verdiği ilk bilanço

İstanbul valisi son durumu açıkladı:

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumu hakkında AFAD Müdürlüğü'nde açıklama yaptı. Gül, yapılan tespitlere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

can kayıpları ve yaralılar:

Açıklamada can kayıplarının yağışın yol açtığı olumsuz koşullarla bağlantılı olduğu, yaralananların ise sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ve durumlarının takip edildiği belirtildi. Vali Gül, kayıpların kesinleşen sayıları paylaştı ve soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

çalışmalar ve alınan önlemler:

AFAD, belediye ve ilgili birimler sahada arama-kurtarma, yardım ve hasar tespit çalışmalarını koordine ediyor. Gül, ekiplerin ivedilikle müdahale ettiğini, riskli bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Vali ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurarak, okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Yetkililer vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı uyardı ve güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşılması çağrısında bulundu.

Vali Gül: "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, okullar yarın tatil edildi"