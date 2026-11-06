İstanbul'da trafik rahatladı, Cevizlibağ E-5'te yoğunluk devam ediyor

Güncel trafik görünümü:

İstanbul genelinde önceki günlerde ölçülen yüksek trafik yoğunluğu, sağanak yağışın etkisini yitirmesiyle sabah saatlerinde belirgin biçimde azaldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesine gerilerken, daha önce gözlemlenen yüzde 70-75 bandındaki yoğunluğa göre önemli bir düşüş kaydedildi.

Bu gerileme, günlük akışta yaklaşık yüzde 20-25 oranında bir rahatlama anlamına geliyor; yine de şehir içi trafiğin normal akışına tam olarak dönmediği gözlendi.

Cevizlibağ E-5'te yaşananlar:

Genel rahatlamaya rağmen Cevizlibağ E-5 Karayolu'nun Mecidiyeköy istikameti sabah saatlerinde araç yoğunluğu barındırdı. Bu noktada özellikle ana arterin daralan noktaları ve kavşak geçişleri, kısmi tıkanıklığa zemin oluşturdu.

Yağış sonrası yolcu ve sürücü deneyimi:

Sağanak sürecinde işe ve okula gitmek isteyen sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluşmuştu. Yağışın azalmasıyla birlikte bu baskı azalsa da sabah saatlerindeki hareketlilik bazı güzergahlarda yoğunluğun sürmesine neden oldu.

Yetkililer ve sürücüler için önümüzdeki saatlerde trafiğin normale dönme eğiliminde olduğu; ancak kritik arterlerde akışın anlık olarak etkilenebileceği değerlendiriliyor.

İSTANBUL’DA ÖNCEKİ GÜNLERDE YÜZDE 70 İLE 75 SEVİYELERİNDE ÖLÇÜLEN TRAFİK YOĞUNLUĞU, SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİNİ KAYBETMESİYLE YÜZDE 51’E GERİLEDİ. TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALMASINA RAĞMEN CEVİZLİBAĞ E-5 MECİDİYEKÖY YÖNÜNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU YAŞANDI.