Kurum'un zirve programı:

Antalya'da düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı ev sahipliğinde değil, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 11'inci günde de yoğun ikili temaslar yürüttü.

Zirvenin teması olan "İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi" çerçevesinde Kurum, diplomasi trafiğinde önceliği uygulamaya dönük hedeflere verdi. İlk görüşme Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile gerçekleştirildi; Kurum burada 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon hedefinin desteklenmesine vurgu yaptı.

Peru ile yeni iş birliği:

Görüşme programının devamında Peru Çevre Bakanı Vladimiro Huaroc Portocarrero ile bir araya gelen Kurum, iki ülke arasında çevre ve iklim alanındaki iş birliğini ilerletme yönünde adımlar attıklarını duyurdu. Kurum sosyal medya paylaşımında, "Türkiye ile Peru arasında çevre ve iklim alanındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyoruz. Görüşmemizin ardından imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile ortak çalışma alanlarımızı güçlendirme ve karşılıklı tecrübe paylaşımını artırma yönünde önemli bir adım attık" mesajını paylaştı.

Enerji dönüşümü ve müzakerelerde koordinasyon:

Kurum ayrıca Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Miatta Fahnbulleh ile enerji dönüşümü, Net Sıfır Emisyon hedefleri ve temiz enerji alanındaki iş birliği fırsatlarını ele aldı. Günün ilerleyen saatlerinde ise UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı ile Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile basın toplantısı öncesi üçlü bir görüşme gerçekleşti; müzakerelerde gelinen nokta ve iklim eylemini somut sonuçlarla güçlendirmek için atılacak adımlar değerlendirildi.

Görüşmeler, COP31 çerçevesinde hem bölgesel hem küresel düzeyde pratik iş birlikleri kurma ve müzakere süreçlerini hızlandırma hedefini öne çıkarıyor. Kurum'un diplomasi trafiği, zirve süresince fikirleri eyleme dönüştürme yönündeki çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE BAKANI AMNA AL DAHAK AL SHAMSİ (SOLDA), COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM (SAĞDA)