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İstanbul'daki olumsuz hava koşulları iki seferin rotasını Çanakkale'ye çevirdi

Barselona'dan 12.30 ve Çukurova'dan 13.30 kalkan uçaklar, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle güvenli iniş için Çanakkale Havalimanı'na indi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları iki seferin rotasını Çanakkale'ye çevirdi

Çanakkale'ye yönlendirme:

Barselona ve Çukurova havalimanlarından kalkan iki yolcu uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi ve güvenli iniş yaptı.

Barselona'dan saat 12.30'da kalkan uçak ile Çukurova'dan saat 13.30'da kalkan uçak, İstanbul yerine Çanakkale'de iniş yaparak yolcu güvenliğini önceliklendirdi.

Yolcuların durumu:

Yolcular, uçak içinde beklerken yetkililerden alınan bilgiye göre seferlerin İstanbul'daki hava koşullarına bağlı olarak yeniden kalkış yapacağı bildirildi. Havayolu personeli ve havaalanı ekipleri, yolculara gerekli bilgilendirmeleri sağladı.

Operasyonel notlar:

Hava koşullarına bağlı yönlendirmelerde, iniş kararı ve alternatif havalimanına yönlendirme uygulamaları, uçuş emniyeti ve yolcu sağlığı öncelikleri gözetilerek yürütüldü. Yetkililer, gerekli koordinasyonun sağlandığını ve seferlerin hava durumu iyileştiğinde planlandığı şekilde devam edeceğini belirtti.

BARSELONA VE ÇUKUROVA’DAN KALKAN YOLCU UÇAKLARI İSTANBUL’DAKİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE...

BARSELONA VE ÇUKUROVA’DAN KALKAN YOLCU UÇAKLARI İSTANBUL’DAKİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ÇANAKKALE HAVALİMANI’NA GÜVENLİ İNİŞ YAPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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