İstanbul’un sel sularından 759 kişi Sahil Güvenlik ekipleriyle tahliye edildi

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Sarıyer ve Eyüpsultan'da dere taşması yaşandı. Sel sularında ev, iş yeri ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla güvenli bölgelere çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte görülen yoğun yağışta bazı dereler taştı. Bölgedeki sel felaketine müdahale etmek üzere bünyesinden DEGAK-04, DEGAK-05, DEGAK-11, DEGAK-13, DEGAK-20, DEGAK-21 ve DEGAK-24 kodlu olmak üzere toplam 7 Sahil Güvenlik Timi derhal sevk edildi. Ekipler hızlı bir şekilde organize olarak kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışması ve sonuçları:

Zorlu saha koşullarına ve yükselen su seviyesine rağmen ekipler botlarla ev ve iş yerlerine ulaştı; aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 759 vatandaş başarılı şekilde tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İstanbul’da sağanak yağış felakete dönüştü: Sahil Güvenlik ekipleri 759 vatandaşı botlarla böyle kurtardı