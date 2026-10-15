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İstanbul’un sel sularından 759 kişi Sahil Güvenlik ekipleriyle tahliye edildi

Meteoroloji uyarısı sonrası Sarıyer ve Eyüpsultan'da taşan derelerde mahsur kalan 759 kişi, 7 Sahil Güvenlik timinin bot müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul’un sel sularından 759 kişi Sahil Güvenlik ekipleriyle tahliye edildi

İstanbul’un sel sularından 759 kişi Sahil Güvenlik ekipleriyle tahliye edildi

İstanbul’da etkili olan sağanak nedeniyle Sarıyer ve Eyüpsultan'da dere taşması yaşandı. Sel sularında ev, iş yeri ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla güvenli bölgelere çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte görülen yoğun yağışta bazı dereler taştı. Bölgedeki sel felaketine müdahale etmek üzere bünyesinden DEGAK-04, DEGAK-05, DEGAK-11, DEGAK-13, DEGAK-20, DEGAK-21 ve DEGAK-24 kodlu olmak üzere toplam 7 Sahil Güvenlik Timi derhal sevk edildi. Ekipler hızlı bir şekilde organize olarak kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışması ve sonuçları:

Zorlu saha koşullarına ve yükselen su seviyesine rağmen ekipler botlarla ev ve iş yerlerine ulaştı; aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 759 vatandaş başarılı şekilde tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İstanbul’da sağanak yağış felakete dönüştü: Sahil Güvenlik ekipleri 759 vatandaşı botlarla böyle...

İstanbul’da sağanak yağış felakete dönüştü: Sahil Güvenlik ekipleri 759 vatandaşı botlarla böyle kurtardı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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