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İstihdamı korumak için fırsat: Aydın esnafına KOSGEB çağrısı

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imalatçı esnafı KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı 2026/2 dönemi için başvurmaya çağırdı; son tarih 31 Ekim 2026.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

İstihdamı korumak için fırsat: Aydın esnafına KOSGEB çağrısı

AYESOB başkanından imalat sektörüne destek çağrısı

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imalat sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmeleri KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı 2026/2 çağrısını değerlendirmeye davet etti. Künkcü, programın üretimin sürekliliği ve mevcut istihdamın korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Programın hedefleri

Künkcü, programın esas olarak imalat sanayindeki işletmelerin istihdamını korumaya ve işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirtti. "Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin ekonomisine katkı sunan esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesini önemsiyoruz," sözleriyle destek mekanizmasının amaçlarını özetledi.

Başkan, bu tür desteklerin sektörün dayanıklılığını artıracağını ve işletmelerin ekonomik gücünü koruyarak ailelerin geçim güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Destek programı, mevcut istihdamı muhafaza etmeye odaklanıyor ve işletmelerin operasyonel sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Başvuru süreci ve odalara yapılan bilgilendirme

AYESOB yönetimi, program duyurularını ve gerekli dokümanları ilgili odalara iletti. Künkcü, "Birliğimiz aracılığıyla odalarımıza gerekli duyuruyu yaptık. Programdan yararlanabilecek üyelerimizin bilgilendirilmesi için çağrıya ilişkin dokümanların ve bilgilerin kendilerine ulaştırılmasını istedik," diyerek bilgilendirmenin kapsamına dikkat çekti.

Başkan ayrıca işletmelerin başvuru şartlarını dikkatle incelemesi ve takvime uyarak süreci zamanında tamamlamasının önemine vurgu yaptı. Başvuru takvimi konusunda üyeleri uyaran Künkcü, son başvuru tarihinin 31 Ekim 2026 olduğunu hatırlattı.

AYESOB'un rolü ve üyeler için çağrı

AYESOB olarak birliklerinin esnaf ve sanatkârların yanında olmaya devam edeceğini belirten Künkcü, desteklerden yararlanma konusunda üyelerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. İşletmelerin bu fırsatı değerlendirerek hem istihdamı koruması hem de üretimi sürdürebilmesi hedefleniyor.

Son olarak Künkcü, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve destek şartlarını sağlayan tüm esnaf ve işletmeleri çağrıya başvurmaya davet etti ve AYESOB'un sürece ilişkin bilgilendirmeleri takip edeceğini kaydetti.

AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ AÇIKLAMA...

AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB) BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ AÇIKLAMA YAPTI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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