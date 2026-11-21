yoğun yağışın etkileri:

Yozgat kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu; apartmanların bahçeleri ve ortak kullanım alanları suyla doldu.

şeyh osman mahallesi'nde rögar taşkını:

Şeyh Osman Mahallesi'nde bulunan iki apartmanın kanalizasyon rögarı, yağmur suyunun geri tepmesi sonucu taştı. Apartman bahçeleri su altında kalırken park halindeki bazı araçlar biriken suyun içerisinde kaldı. Bir vatandaşın evinde ise tuvalet ve banyodaki rögarın geri tepmesi sonucu koridorlarda su birikti ve ortak kullanım alanlarında zarar oluştu.

belediye ve itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle bazı alanlarda su tahliye edilirken, yetkililer benzer durumlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

YOZGAT KENT MERKEZİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞMUR, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞ NEDENİYLE BAZI YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, APARTMANLARIN BAHÇELERİNİ VE ORTAK KULLANIM ALANLARINI SU BASTI.