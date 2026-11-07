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Eskişehirspor'da dayanıklı savunma tek golle galibiyeti getirdi

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 10. haftasında Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda Kepezspor'u Hasan Kaya'nın 20. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti; maç kartlarla tamamlandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehirspor'da dayanıklı savunma tek golle galibiyeti getirdi

maç özeti:

TFF 3. Lig 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında Kepezspor'u ağırladı. Karşılaşma Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda oynandı ve tek golle sonuçlandı. Maçın tek sayısını 20. dakikada Hasan Kaya kaydederken, Eskişehirspor bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; ev sahibi ekip özellikle savunma disiplinini koruyarak rakibin fırsat üretmesini sınırladı.

maçın kırılma anı:

20. dakikada Hasan Kaya'nın golü maçın belirleyici anı oldu. Golden sonra Kepezspor eşitlik için ataklar geliştirse de Eskişehirspor savunması ve kaleci performansı gole izin vermedi. Maç sonuna kadar tempo zaman zaman yükseldi; oyuncu değişiklikleri ve oyunun fiziksel yapısı sonucu maçın kalan bölümünde skoru korumaya yönelik bir strateji izlendi.

kadrolar ve değişiklikler:

Eskişehirspor ilk 11'i: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet (Murat Şenel dk. 82), Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Beykan Şimşek (Arda Okumuş dk. 90+2), Mert Başer (Fırat Sarı dk. 69), Atalay Yıldırım (Mehmet Bağlı dk. 69), Hasan Kaya (Osman Arslantaş dk. 82).

Kepezspor ilk 11'i: Erten Ersu, Burak Karapınar, Fatih Kılıç, Turan Ali Demirci (Muhammed Emin Özkul dk. 90+2), Atakan Gündüz, Ergün Nazlı (Furkan Yazıcı dk. 81), Ender Aygören, Barışcan Altunbaş, Bahadır Gündoğdu, Abdurrahman Bayram (Oğuzhan Aydın dk. 55), Tolga Cevher.

hakemler ve disiplin:

Maçı yöneten hakemlerin isimleri Deniz Güven, Mert Altan Çakır ve Ali Gün olarak kaydedildi. Karşılaşmada sarı kart gören oyuncular arasında Eskişehirspor'dan Ertuğrul Kurtuluş ve Abdulkadir Öksüz; Kepezspor'dan ise Bahadır Gündoğdu, Turan Ali Demirci ve Fatih Kılıç yer aldı. Oyunun genelinde fiziksel temaslar olsa da müsabaka büyük bir incident olmadan tamamlandı.

Genel olarak Eskişehirspor, tek gollü üstünlüğü maç sonuna dek koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı. Her iki takım da ilerleyen haftalarda daha fazla skor üretme amacıyla kadro ve oyun kurgusunu gözden geçirecektir.

ESKİŞEHİRSPOR, TFF 3. LİG MÜCADELESİNDE SAHASINDA KEPEZSPOR A.Ş.’Yİ 1-0 MAĞLUP ETTİ.

ESKİŞEHİRSPOR, TFF 3. LİG MÜCADELESİNDE SAHASINDA KEPEZSPOR A.Ş.’Yİ 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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