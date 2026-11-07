Eskişehir'de Bilgin Sokak'ta bisiklet kazası: çocuk hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak üzerinde bir otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisikletten düşen bir çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedeye olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi.

güvenlik kameraları ve inceleme:

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; ekiplerin, kaza nedenini ve koşullarını belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve kamera kayıtlarını değerlendirdiği öğrenildi.

Eskişehir'de otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 çocuk yaralandı