Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Eskişehir'de Bilgin Sokak'ta bisiklet kazası: çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı bisikletten düşen çocuk yaralandı; olay Bilgin Sokak'ta görüntülendi, sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de Bilgin Sokak'ta bisiklet kazası: çocuk hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak üzerinde bir otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bisikletten düşen bir çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedeye olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi.

güvenlik kameraları ve inceleme:

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; ekiplerin, kaza nedenini ve koşullarını belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve kamera kayıtlarını değerlendirdiği öğrenildi.

Eskişehir&#039;de otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 çocuk yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 çocuk yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fon soruşturmasında finans dünyasından dört kişi gözaltına alındı, BDDK başkan y...
images

Aranan 26 kişi Ankara'da yakalandı; bazılarının cezası yılları buluyor
images

Kar yağışı Bolu Köroğlu Rampası'nda zincirleme kazaya yol açtı
images

Van-Özalp karayolunda çarpışma can aldı: 7 ölü, 7 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı

Zigana beyaz örtüsüne büründü: sezonun ilk karı ziyaretçi akınına yol açtı

Alanyaspor Trabzonspor randevusuna taktiksel hazırlıklarla hazır

Havza'da 'Her Şey Yolunda' ile ilçede sanat rüzgarı esti

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı