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Esenler Erokspor Muğlaspor karşısında farklı galip geldi: 5-0

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Esenler Erokspor, Atatürk Stadı'nda Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti; Kanga iki gol atarken Luis Mago kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Esenler Erokspor Muğlaspor karşısında farklı galip geldi: 5-0

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yenerek net bir skor elde etti. Karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynandı ve hakem üçlüsü Mustafa Hakan Belder, Ömer Gezer ile Mehmet Eren Küçükkeçeci tarafından yönetildi.

Ev sahibi ekipte teknik direktör Yalçın Koşukavak sahaya Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin, Yiğit Fidan, Luis Mago, Ali Barak, Mamady Diarra, Jurgen Çelhaka, Ali Kaan Güneren, Daniel Avramovski, Engin Poyraz, Yasin Uzunoğlu on biriyle çıktı. Esenler Erokspor ise Hikmet Karaman yönetiminde Erdem Canpolat, Luccas Claro, Ferhat Yazgan, Nicolas Janvier, Kubilay Kanatsızkuş, Guelor Kanga, Mame Mor Faye, Bahadır Öztürk, Enes Alıç, Yusuf Erdoğan ve Hayrullah Bilazer düzeniyle sahadaydı.

Maçın ilk yarısında Esenler Erokspor öne geçti. Guelor Kanga, dakikalar 26 ve 43'ü gösterirken bulduğu gollerle takımını soyunma odasına avantajlı götürdü. İkinci yarıda baskısını artıran konuk ekipte savunma oyuncusu Luccas Claro 60. dakikada skoru genişletti.

Kritik anlar ve son dakikalar:

Muğlaspor 59. dakikada Luis Mago'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve maçın kontrolünü büyük ölçüde rakibe bıraktı. Esenler Erokspor 86. dakikada Burak Çoban ile bir gol daha ekledi ve uzatma anlarında 90+4'te Mame Faye skoru 5-0'a taşıdı.

Kadrolar ve cezalar:

Muğlaspor kadrosunda Bilal Ceylan (dk. 70), Oğuzhan Matur (dk. 70), Alihan Kazmaz (dk. 70), Driton Camaj (dk. 46) ve Buluthan Bulut (dk. 78) yer değişiklikleri olarak kayda geçti. Esenler Erokspor cephesinde Mikail Okyar (dk. 80), Recep Niyaz (dk. 70), Tugay Kacar (dk. 84), Erkan Kaş (dk. 80) ve Burak Çoban (dk. 70) oyuna giren isimler oldu.

Maçta görülen kartlar arasında Muğlasporlu oyunculardan Yiğit Fidan, Daniel Avramovski, Jurgen Çelhaka ve Oğuzhan Matur sarı kart ile cezalandırıldı. Muğlasporlu Luis Mago ise 59. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Skor tabelası Esenler Erokspor lehine 5-0 olarak kapanırken, konuk ekipte Kanga iki golle maçın dikkat çeken ismi oldu. Her iki takımın teknik direktörleri sahadaki değişikliklerle maçı kontrol etmeye çalıştı, ancak skor Esenler Erokspor'un üstünlüğünü tescilledi.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 14. HAFTASINDA MUĞLASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ESENLER EROKSPOR&#039;A 5-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA MUĞLASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ESENLER EROKSPOR'A 5-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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