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Merkezefendi soruşturmasında danışman Gökhan Sarıkaya yeniden tutuklandı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan danışman Gökhan Sarıkaya, yeniden sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Merkezefendi soruşturmasında danışman Gökhan Sarıkaya yeniden tutuklandı

Olayın gelişimi:

Denizli'de yürütülen Merkezefendi Belediyesi soruşturması kapsamında daha önce adli işlem görenler arasında yer alan Gökhan Sarıkaya, önceki duruşmada getirilen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme kararı:

Sarıkaya, yeniden adliyeye sevk edildi. Yapılan savcılık sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Gelişmede, Sarıkaya'nın görev yaptığı kurumun Merkezefendi Belediyesi olduğu belirtiliyor. Sarıkaya, belediye başkanı Başkan Şeniz Doğan'ın danışmanı olarak biliniyor; adli kontrollü serbest bırakılmasının ardından yeniden mahkemeye sevk edilmesi, soruşturmada yeni bir aşama olarak kayda geçti.

DENİZLİ&#039;DE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ&#039;NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA DAHA ÖNCE ADLİ...

DENİZLİ'DE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA DAHA ÖNCE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILAN GÖKHAN SARIKAYA, YENİDEN SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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