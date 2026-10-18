İstiklalspor seriyi sürdürdü, Serikspor sahadan farklı yenildi

İstiklalspor 4-1 Serikspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor, Merkez Spor Kompleksi'nde Serikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi takım hücum hattıyla öne çıktı ve maçın en etkili ismi Görkem Bitin oldu.

maçın özeti:

Karşılaşma başladığı tempoyla birlikte İstiklalspor'un ataklarıyla şekillendi. İlk golü Görkem Bitin 15. dakikada kaydederek ev sahibini öne geçirdi. Serikspor, 53. dakikada Kadir Arı ile yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. İstiklalspor ikinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçirerek 65. dakikada yine Görkem Bitin ile farkı ikiye çıkardı. Maçın ilerleyen dakikalarında yapılan oyuncu değişiklikleri ev sahibinin hücum gücünü artırdı; 76. dakikada Yusuf İnci skoru 3-1'e taşıdı, son sözü ise 90. dakikada oyuna sonradan giren Ömer Kusan söyleyerek maçı 4-1 ile noktaladı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Maçın hakemleri Batuhan Bayar, Servet Bozkurt, Yunus Yıldız olarak görev yaptı. İstiklalspor ilk 11'inde Yavuz Aygün, Emir Kayacık, Alpay Çelebi, Taner Gümüş (Ömer Kusan dk. 75), Yasin Abdioğlu, Bünyamin Yürür (Yusuf İnci dk. 61), Sefa Narin (Berkan Fırat dk. 85), Muhammet İmre, Talha Yükünüş, Enes Yılmaz (Oğuzhan Yılmaz dk. 85), Görkem Bitin (Mert Miraç Altıntaş dk. 75) yer aldı.

Serikspor'da ise Metin Uçar, Muhammet Fatih Yıldırım, Maksut Taşkıran, Oğuz Yılmaz, Musa Caner Aktaş, Sadık Çiftpınar, Sertan Yıldız, Kadir Arı, Harun Alpsoy (Emre Can Atila dk. 46), Abdullah Balıkuv, Kasım Alperen Köşker (Enes Örgütce dk. 70) sahaya çıktı. Maçta sarı kart gören oyuncular Harun Alpsoy ve Metin Uçar oldu.

Sonuç itibarıyla İstiklalspor sahasında aldığı bu galibiyetle maçın tamamında etkili bir performans sergiledi; Serikspor ise özellikle ikinci yarıda yediği gollerle aradığı ritmi bulamadı.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 7. HAFTASINDA SAHASINDA SERİKSPOR'U KONUK EDEN KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, TARAFTARININ COŞKULU DESTEĞİYLE SAHADAN GALİBİYETLE AYRILARAK 3 PUANIN SAHİBİ OLDU.