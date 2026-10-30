İstinaf bozdu: Malatya'daki çifte cinayet dosyası yeniden yargılanacak

Olayın seyri ve ilk karar:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan anlaşmazlık sonucu R.K., ağabeyi A.K. ile yeğeni Piyade Üsteğmen A.K.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay, tır nakliye işi nedeniyle başlayan uyuşmazlıktan kaynaklandı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen davada yerel mahkeme, sanık R.K.'ye iki ayrı cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verdi.

İstinaf gerekçesi ve dosyanın iadesi:

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan incelemede taraflar arasındaki önceye dayalı husumetin ve olay öncesindeki şikayetlerin haksız tahrik açısından araştırılmasının gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, eksik inceleme nedeniyle hükmün yeniden kurulması gerektiğine işaret ederek dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderdi.

Tutukluluk kararı:

Dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından görülen duruşmada heyet, oy birliğiyle sanık R.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Böylece yeniden yargılama sürecinde sanığın cezaevindeki konumu korunmuş oldu.

Kararın bozma gerekçesi, yargılamanın seyrini ve nihai hükmü doğrudan etkileyebilecek hukuki değerlendirmelerin eksik yapılmış olmasına dayanıyor; bundan sonraki süreçte yerel mahkemenin eksik incelemeleri tamamlayarak yeniden karar vermesi bekleniyor.

ÇİFTE CİNAYET DAVASINDA KARAR BOZULDU