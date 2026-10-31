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Düzce'de haftalık denetimde hız öne çıktı: 348 araç radara takıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri son bir haftada 8.465 aracı denetleyerek 1.149 sürücüye ceza uyguladı; 348 hız ihlali ve 204 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de haftalık denetimde hız öne çıktı: 348 araç radara takıldı

Düzce'de haftalık denetimde hız öne çıktı: 348 araç radara takıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, il genelinde son bir hafta boyunca yoğun bir denetim yürüttü. Yapılan kontrollerde sürücü ve araçların genel durumu gözden geçirildi ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimin kapsamı ve sonuçları:

Ekiplere göre yapılan denetimlerde toplam 8.465 araç ve sürücü kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda toplam 1.149 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı; ayrıca 204 araç trafikten men edildi.

İhlal türleri ve dağılımı:

Uygulanan cezalar arasında en yüksek sayı hız ihlallerinde görüldü; 348 araç sürücüsü hızdan dolayı ceza aldı. Diğer ihlaller ve sayılarına göre dağılım şu şekilde: 86 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 65 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan, 55 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 38 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 13 sürücü ses ve gürültü kurallarını ihlal etmekten, 19 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 3 okul servisine cezai işlem ve 6 sürücü abart egzozdan ceza aldı.

Denetimler, özellikle hız ve emniyet tedbirleri konusunda sürücülerin daha dikkatli olmasının gerekliliğini gösterdi. Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.

DÜZCE&#039;DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 348 ARAÇ...

DÜZCE'DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 348 ARAÇ HIZLI GİTMEKTEN TOPLAM BİN 149 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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