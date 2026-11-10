Subaşıoğlu: cumhuriyet mirasını koruyup Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla yürüyoruz

Subaşıoğlu'nun anma mesajı

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Ulu Önder'i saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Subaşıoğlu, Atatürk'ün liderliğinin ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolünün genç kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Atatürk'ün mirası ve cumhuriyetin korunması

Mesajında Atatürk'ün milletin en zor şartlarda bile esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Subaşıoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca askeri bir başarı olmanın ötesinde, millet iradesini esas alan bir Cumhuriyetle taçlandığını hatırlattı. Subaşıoğlu, "Cumhuriyetimizi korumak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak" gibi sorumlulukların milletin ortak görevi olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Denizli'nin hedefleri

Başkan Subaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, Atatürk'ün işaret ettiği hedeflerle uyumlu bir yönelim olduğunu belirtti. Ülkenin yerli ve milli hamlelerle kalkındırılırken cumhuriyet değerlerinin ve bağımsızlığın her türlü vesayetten korunmasının öncelikli olduğuna dikkat çekti.

Denizli özelinde ise Subaşıoğlu, şehrin üretim, sanayi ve tarım altyapısının güçlendirilmesiyle refahın artırılacağını; hizmet anlayışlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" düsturunun esas alınacağını vurguladı.

Mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı bizlere emanet eden silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum diyerek sonlandırdı.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ATATÜRK’Ü SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE ANDI. BAŞKAN SUBAŞIOĞLU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA ATATÜRK’ÜN İŞARET ETTİĞİ HEDEFLERE DOĞRU İLERLEDİKLERİNİ BELİRTTİ.