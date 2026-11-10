Marmaris'te ara tatilde çocuklara ücretsiz tiyatro şenliği

Marmaris'te çocuk oyunları şenliği başlıyor

Marmaris Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuk Oyunları Şenliği ile minik tiyatroseverleri 14-22 Kasım tarihleri arasında bir araya getiriyor. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde gerçekleşecek etkinlikte dört farklı oyun gösterime girecek ve tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Program ve oyunlar:

Şenlik, 14 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Menteşe Belediyesi'nin sahneleyeceği Hayvanların Büyülü Dünyası ile açılacak. 15 Kasım Pazar saat 14.00'te Sema Çiftçi Tiyatrosu, Hayalperest adlı yapımı çocuklarla buluşturacak. Program, 21 Kasım Cumartesi saat 14.00'te Karşıyaka Belediyesi'nin Dünyanın En Önemli Gösterisi ile devam edecek ve kapanış 22 Kasım Pazar saat 14.00'te Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) tarafından sahnelenecek Mutlu Prens ile yapılacak.

Amaç ve katılım bilgileri:

"Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir" sloganıyla düzenlenen şenlik, çocukların hayal gücünü zenginleştirmeyi, sanata ilgilerini artırmayı ve tiyatroyla erken yaşta tanışmalarını amaçlıyor. Etkinlik boyunca tüm oyunlar ücretsiz olarak izlenebilecek; aileler yalnızca gösterim saatlerinde salona gelerek çocuklarını tiyatro ile buluşturabilecek.

Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), daha önce sahnelediği iki yetişkin oyunuyla beğeni topladıktan sonra bu kez çocuklar için sahneye çıkıyor. Farklı belediye tiyatroları ve tiyatro ekiplerinin katılımıyla hazırlanan program, ara tatilde çocuklara renkli ve eğlenceli anlar sunmayı hedefliyor.

Etkinlik takvimi, gösterim saatleri ve oyun isimleri açıkça belirtilmiş olup, izleyiciler belirtilen tarihlerde Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'ne gelerek ücretsiz gösterimlerden yararlanabilirler.

MARMARİS’TE ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK