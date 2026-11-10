Doğancı'daki Aya Yorgi kilisesi endemik bitki merkezi ve kütüphane olacak

Restorasyon yerinde incelendi:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğancı Mahallesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. 1760'lı yıllarda inşa edilen ve uzun yıllar atıl kalan yapı, projeye göre endemik ve tıbbi aromatik bitki merkezi ile kütüphane olarak yeniden kullanılacak; amaç, kültürel mirası korurken turizm ve eğitim alanlarında yeni bir merkez oluşturmak.

Orijinalliğin korunması:

Yüklenici firma yetkilisi Felat Kızılkan, restorasyonun özgün dokuyu ön planda tutarak sürdürüldüğünü aktardı. Kızılkan şu bilgileri paylaştı: "Yüzde 99 oranında orijinalliğini koruyoruz, yeni imalat yapmıyoruz. Tonozlar yıkılmıştı onları yeniledik. Şimdi oranın yeniden izolasyonunu yapıyoruz. İçeride de çalışmalar yapıyoruz. Arka tarafta da kafeterya yapımı devam ediyor." Bu yaklaşım, dış cephe ve özgün malzeme kullanımında titiz davranıldığının altını çiziyor.

Kültür, turizm ve eğitim hedefleri:

Başdeğirmen, Doğancı'daki Aya Yorgi Kilisesi'nin Turan Mahallesi'ndeki Aya Baniya Kilisesi ile aynı döneme ait olduğunu hatırlattı. Aya Baniya'nın restorasyon sonrası Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi olarak kent ekonomisine ve turizmine katkı sağladığını belirten başkan, Aya Yorgi'nin de bu yapıyı tamamlayıcı bir rol üstleneceğini söyledi.

Başdeğirmen'in açıklamasından öne çıkanlar: "Dışarıdan gelen misafirlerimiz koku müzemize çok önem gösteriyor. Aya Yorgi Kilisesi'nde kokuyla alakalı diğer kiliseyle entegre olabilecek endemik ve aromatik bitki araştırma merkezi olarak hizmet verecek. Ayrıca kütüphane bölümü olacak. ISUBÜ'ye çok yakın bir mesafede. Üniversite öğrencilerimiz hem bölümleriyle ilgili konularda hem de ders çalışmak için buraya gelebilecekler. Bir yaşam alanı olarak vatandaşlarımızın kullanabileceği bir alan haline geliyor."

Başkan, Isparta'nın biyolojik çeşitliliğine vurgu yaparak kentin 807 çeşit endemik bitkiye sahip olduğunu ve projenin bu kaynakların geliştirilmesi ile tanıtılmasına katkı sunacağını ifade etti. Restorasyon sonunda yapının belediyeye teslim edileceği ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra halkın kullanımına açılacağı bildirildi.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN (SAĞDA), DOĞANCI MAHALLESİ'NDEKİ AYA YORGİ KİLİSESİ'NDE DEVAM EDEN RESTORASYON ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.